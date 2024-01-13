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TFF'den yeni karar! Bazı maçlar televizyondan yayınlanmayacak

13.01.2024 11:06 | Son Güncelleme:
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Trendyol Süper Lig ve 1. Lig için yeni yayıncı kuruluşun seçilmesine yönelik ihaleye çıkma hazırlığı devam ederken TFF'den yeni düzenleme geleceği iddia edildi.

TFF'den yeni karar! Bazı maçlar televizyondan yayınlanmayacak

TFF, devrim niteliğinde bir karar almak üzere. Futbolun izlenirliğini arttırmak için bazı maçları naklen yayınlamama kararı masada...

TRİBÜNLERİN DOLMASI İÇİN YENİ SİSTEM

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Seyirci sıkıntısı çeken takımlar için alınacak bu karar, bazı karşılaşmaların naklen olarak yayınlanmamasını sağlayacak. Yayıncı kuruluş, izlenme oranlarına göre bir çalışma yapacak ve bu maçları öyle belirleyecek.

GELİR ARTACAK

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İhaleyi kazanan kurum, seçilen bu maçları kulüplere ya da yerel kanallara bedel karşılığında yayınlama şansı sunacak. Böylece gelirin 150 milyon dolar bandına çıkması hedefleniyor.

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