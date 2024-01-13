TFF'den yeni karar! Bazı maçlar televizyondan yayınlanmayacak

TFF, devrim niteliğinde bir karar almak üzere. Futbolun izlenirliğini arttırmak için bazı maçları naklen yayınlamama kararı masada...

TRİBÜNLERİN DOLMASI İÇİN YENİ SİSTEM

Seyirci sıkıntısı çeken takımlar için alınacak bu karar, bazı karşılaşmaların naklen olarak yayınlanmamasını sağlayacak. Yayıncı kuruluş, izlenme oranlarına göre bir çalışma yapacak ve bu maçları öyle belirleyecek.

GELİR ARTACAK

İhaleyi kazanan kurum, seçilen bu maçları kulüplere ya da yerel kanallara bedel karşılığında yayınlama şansı sunacak. Böylece gelirin 150 milyon dolar bandına çıkması hedefleniyor.





