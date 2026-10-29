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TFF'den zehir zemberek Sergen Yalçın açıklaması!

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın ile futbolcular arasında iletişim sorunu yaşandığına dair ortaya atılan iddiaları resmen yalanladı. TFF, bu tür haberlerin göreve yeni başlayan teknik heyet ile oyuncular arasındaki bağları zedelemeyi amaçlayan zararlı söylemler olduğunu vurguladı.

TFF'den zehir zemberek Sergen Yalçın açıklaması!
Emre Şen

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), son günlerde dijital yayın mecralarında A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın hakkında çıkan iddialara yönelik resmi sosyal medya hesapları üzerinden net bir açıklama yayınladı. Bazı milli futbolcuların Sergen Yalçın ile iletişim kurmakta zorlandığına dair basında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

"İDDİALAR HAYAL ÜRÜNÜ VE ART NİYETLİDİR"

TFF den zehir zemberek Sergen Yalçın açıklaması! 1

TFF tarafından yapılan resmi açıklamada, haberlerin tamamen asılsız olduğunun altı çizilerek şu ifadelere yer verildi:

"Dijital yayın mecralarında, A Millî Takım Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın'ın millî futbolcularımızın bazıları ile iletişime geçmekte zorluk yaşadığına dair iddiaların dile getirildiği görülmektedir. Bu ve benzeri ifadeler gerçeği yansıtmayan hayal ürünü ve art niyetli spekülasyonlardan ibarettir."

"FUTBOLCULARIMIZ MEMNUNİYET DUYUYOR"

TFF den zehir zemberek Sergen Yalçın açıklaması! 2

Açıklamanın devamında teknik heyet ile futbolcular arasındaki uyuma dikkat çekilerek, "A Millî Takımımızın teknik direktörü ile futbolcularımız arasında iddia edilen türde bir durum yaşanmadığı gibi; tüm millî futbolcularımız, Sergen Yalçın ve teknik ekibinin kendileriyle yaptığı görüşmeler ve fikir alışverişinden büyük memnuniyet duyduklarını belirtmektedir" denildi.

"BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZİ HEDEF ALAN SÖYLEMLERE İTİBAR ETMEYİN"

TFF den zehir zemberek Sergen Yalçın açıklaması! 3

Türkiye Cumhuriyeti'nin 103. kuruluş yıl dönümünün coşkuyla kutlandığına vurgu yapılan açıklamada, Türk milletinin ortak paydası olan A Milli Takım'ın hedef alındığı belirtilerek kamuoyuna şu çağrıda bulunuldu:

"Türkiye Futbol Federasyonu olarak bugün 103. kuruluşunu coşkuyla kutladığımız Türkiye Cumhuriyeti'nin değeri ve Türk Milletinin ortak paydası A Millî Takımımızın birlik ve beraberliğini hedef alan, göreve yeni başlayan teknik heyetimiz ile futbolcularımız arasındaki bağları daha ilk günden zedelemeye dönük bu tür zararlı söylemlere itibar edilmemesi gerektiğini önemle hatırlatırız."

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Anahtar Kelimeler:
Sergen Yalçın Türkiye
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