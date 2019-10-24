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TFF, disiplin talimatında değişiklik yaptı

FUTBOL HABERLERİ  | 24.10.2019 19:52 | Son Güncelleme

TFF Yönetim Kurulu, Futbol Disiplin Talimatı'nın iki maddesini değiştirdi. Sezon içinde 4 sarı karta ulaşan teknik adam, görevli ve kulüp yöneticileri sonraki maçta cezalı olacak. Hak mahrumiyeti cezası alan kulüp başkanları ise kupa finalleri dışında o maç günü stada giremeyecek.

TFF, disiplin talimatında değişiklik yaptı

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Futbol Disiplin Talimatı'nın iki maddesinde değişikliğe gitti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, 93. maddede yapılan değişiklikle, bir sezonda aynı kategoride 4 sarı kart gören teknik adam, görevli veya kulüp yöneticileri, bir sonraki resmi maçta cezalı duruma düşecek.

Talimatın 97/3 maddesinde yapılan değişiklikle hak mahrumiyeti cezası olan kulüp başkanlarına getirilen, hak mahrumiyeti cezasının "kulübünün resmi müsabakalarında, protokol tribünü hariç stadyumlara girmelerine engel olmaz" istisnası kaldırıldı.

Kulüp başkanlarının aldıkları hak mahrumiyeti cezasının, kulübün play-off finali, Türkiye Kupası Finali, Süper Kupa müsabakası veya kupa seremonisinin gerçekleştirileceği bir müsabakanın oynandığı maça gelmesi durumunda ise ceza o gün infaz edilmeyecek.

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Futbol Futbol Disiplin Talimatı süperlig tff Türkiye Futbol Federasyonu

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