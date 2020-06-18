TFF, Emre Belözoğlu yanlışını düzeltti

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe, evinde Trabzonspor'a 3-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Maça yedek olarak başlayan Emre Belözoğlu, 24. dakikada yaşanan bir pozisyon sonrası hakem Cüneyt Çakır'a yaptığı itirazlar nedeniyle çift sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kalmıştı.
Ancak TFF'nin resmi sitesine girilen müsabaka bilgilerinde tecrübeli oyuncunun direkt kırmızı kartla cezalandırıldığı görülüyordu. İhlas Haber Ajansı'nın dün gündeme getirdiği haberin ardından TFF bu yanlışlığı düzeltti ve Belözoğlu'nun kart kaydını sarı-kırmızı olarak değiştirdi.
(İHA)
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