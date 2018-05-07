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TFF, Fatih Terim'e 9 milyon TL tazminat ödeyecek!

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 07.05.2018 12:03 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu ve Fatih Terim arasındaki davada karar belli oldu. Habertürk'ün haberine göre, Türkiye Futbol Federasyonu’nun Fatih Terim’e sözleşmesini haksız yere fesih ettiği gerekçesiyle yaklaşık 9 Milyon TL faiziyle tazminat ödenmesine karar verildi.

TFF, Fatih Terim'e 9 milyon TL tazminat ödeyecek!

Ayrıntılar birazdan...

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fatih terim tff

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