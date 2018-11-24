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TFF, Galatasaray-Atiker Konyaspor maçı sonrası olaya el koydu! (Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya'nın hakemlikleri bitebilir)

GALATASARAY HABERLERİ  | 24.11.2018 16:37 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray-Atiker Konyaspor maçındaki tartışmalı penaltıya ve bu pozisyonun ardından yaşananlara duyarsız kalmayarak olaya el koydu. Yapılan inceleme sonrası, TFF'nin hatalı bulduğu kişi ya da kişilerle yollar ayrılacak.

TFF, Galatasaray-Atiker Konyaspor maçı sonrası olaya el koydu! (Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya'nın hakemlikleri bitebilir)

Galatasaray-Atiker Konyaspor maçının 87. dakikasındaki penaltı pozisyonu sarı-kırmızılılarda büyük infiale neden olurken, Türkiye Futbol Federasyonu da bu duruma duyarsız kalmadı. Başkan Yıldırım Demirören ile yönetimi bu konuyla ilgili salı günü bir araya gelme kararı aldı.

Toplanmak için 13. hafta karşılaşmalarının bitmesini bekleyecek olan Türkiye Futbol Federasyonu Yönetimi, ilk olarak karşılaşmayı izleyecek ve tartışmalı pozisyonları değerlendirecek.

Maçın orta hakemi Hüseyin Göçek ile Video Asistan Hakem (VAR) olarak görev alan Halis Özkahya'nın performanslarını değerlendirecek olan TFF Yönetimi, VAR ile hakem arasında yaşanan konuşmaları da dinleyecek.

HÜSEYİN GÖÇEK VE HALİS ÖZKAHYA'NIN HAKEMLİKLERİ BİTEBİLİR
Konuyla ilgili Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu'nun da görüşüne başvuracak olan yönetim, iki hakem hakkında değerlendirmede bulunacak. Yapılan hatalar konusunda taviz vermeme düşüncesinde olan Futbol Federasyonu, kim hatalıysa yolları ayıracak. Eğer iki hakemde de yanlış bulunursa, ikisinin de hakemlikleri sona erecek.

Bu konuda son derece kararlı olduğu belirtilen Türkiye Futbol Federasyonu Yönetimi, alınacak radikal kararla diğer hakemlere de gözdağı vermiş olacak. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Konyaspor hüseyin göçek halis özkahya

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Okuyucu Yorumları 24 yorum
Penaltı normal abartacak bir şey yok. Ceza sahasındaki hareket faul. Ne yani oradan faul atışı mı yapılacaktı. Tek karar penaltı olmalıydı ve öyle oldu.
tamam!bunların hakemlikleri bitti....! bizim 2 puan ne olacak...?
Bir bardak su içeceksiniz! Amma ağladınız be. Lehinize verilen penaltılara gıkınız çıkmıyor ne hikmetse. Keh keh.
istanbul takımları dışında takımlara yıllardır aynı muamele oluyor ama hıc bır hakem kovulmadı
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