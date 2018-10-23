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TFF, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı PFDK'ya sevk etti

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 23.10.2018 17:25 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş'ı Göztepe karşılaşmasında taraftarların sebep olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle, Fenerbahçe'yi Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında yaşanan saha olayları, Galatasaray'ı ise Bursaspor mücadelesindeki saha olayları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

TFF, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı PFDK'ya sevk etti

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında oynanan karşılaşmaların ardından, Türkiye Futbol Federasyonu; Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"1- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 19.10.2018 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-BURSASPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- KASIMPAŞA A.Ş. Kulübü'nün 20.10.2018 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-AKHİSARSPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 20.10.2018 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü'nün 21.10.2018 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-ATİKER KONYASPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu ABDULLAH DURAK'ın aynı müsabakadaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 22.10.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- GÖZTEPE A.Ş. Kulübü'nün 21.10.2018 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 21.10.2018 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

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tff pfdk Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş

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