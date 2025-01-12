TFF, harcama limitlerindeki iptal kararını geri çekti

TFF’nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı’nda değişiklik yapıldı. Federasyonun 8 Ocak tarihinde yaptığı toplantı sonrası uygulamaya koyduğu, "2024/2025 sezonu ikinci transfer ve tescil döneminden itibaren geçerli olmak üzere, işbu talimatın Geçici Madde 18’de belirtilen takım harcama limitindeki kabul edilebilir sapma miktarı oranları kaldırılmış olup kulüplerin takım harcama limiti dahilinde kalmaları zorunludur" maddesi iptal edildi.

YÜZDE 30’LUK SAPMA DEVAM EDECEK

TFF Yönetim Kurulu’nun bugün yaptığı toplantı sonrası Geçici Madde 25’de değişikliğe gidilip, eski karara dönüldü. Buna göre, Geçici Madde 18’de yer alan, "Takım Harcama Limitindeki kabul edilebilir sapma miktarı Süper Lig için yüzde 30, TFF 1. Lig için yüzde 30, TFF 2. Lig için yüzde 50 olarak belirlenmiştir. Devam eden sezonlarda ise kulüplerin Takım Harcama Limiti dahilinde kalmaları zorunludur" talimatı uygulanmaya devam edecek.

Trendyol Süper Lig’de ara transfer dönemi yarın başlayacak ve 11 Şubat Salı günü sona erecek.