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TFF: Hasan Doğan'ı saygı ve rahmetle anıyoruz

FUTBOL HABERLERİ  | 05.07.2018 10:10 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu, eski TFF Başkanı Hasan Doğan için vefatının 10. yılında anma mesajı yayınladı.

TFF: Hasan Doğan'ı saygı ve rahmetle anıyoruz

Türkiye Futbol Federasyonu, resmi internet sitesinden eski TFF Başkanı Hasan Doğan için vefatının 10. yılında anma mesajı yayınladı.

İşte o anma mesajı:

"Türkiye Futbol Federasyonu eski başkanı Hasan Doğan'ı vefatının 10. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz.

TFF Başkanı seçildiği 14 Şubat 2008 tarihinden sonra önemli projeler başlatan ve Türk futboluna katkılarından ötürü daima şükranla yad ettiğimiz merhum Hasan Doğan'ı 10 yıl önce 5 Temmuz 2008'de ebediyete uğurlamıştık.

Saygın kişiliği ve örnek yöneticiliğinin yanı sıra güler yüzüyle anımsadığımız Hasan Doğan'ın adı, 4 Temmuz 2014'ten beri futbolumuza hizmet veren Riva'daki Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaşıyor. Spor Toto Süper Lig'de 2015-2016 sezonu da Hasan Doğan adına oynanmıştı."

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan tff

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