TFF: Hasan Doğan'ı saygı ve rahmetle anıyoruz

Türkiye Futbol Federasyonu, resmi internet sitesinden eski TFF Başkanı Hasan Doğan için vefatının 10. yılında anma mesajı yayınladı.
İşte o anma mesajı:
"Türkiye Futbol Federasyonu eski başkanı Hasan Doğan'ı vefatının 10. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz.
TFF Başkanı seçildiği 14 Şubat 2008 tarihinden sonra önemli projeler başlatan ve Türk futboluna katkılarından ötürü daima şükranla yad ettiğimiz merhum Hasan Doğan'ı 10 yıl önce 5 Temmuz 2008'de ebediyete uğurlamıştık.
Saygın kişiliği ve örnek yöneticiliğinin yanı sıra güler yüzüyle anımsadığımız Hasan Doğan'ın adı, 4 Temmuz 2014'ten beri futbolumuza hizmet veren Riva'daki Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaşıyor. Spor Toto Süper Lig'de 2015-2016 sezonu da Hasan Doğan adına oynanmıştı."
Lukas Podolski'den Volkan Demirel paylaşımı!
Guti, birkaç gün içinde Beşiktaş'ta göreve başlayacağını açıkladı!
Beşiktaş tüm planlarını Vida'ya göre yapıyor
Fenerbahçe'ye Yerry Mina şoku
Muslera, Gomis, Rodrigues, Belhanda ve Maicon'un satış fiyatı belirlendi
Trabzonspor Aytaç Kara'nın sözleşmesinin feshedildiğini KAP'a bildirdi!
Juventus'tan Cristiano Ronaldo'ya 4 yıl için 120 milyon Euro
Trabzonspor'da ayrılık! Matus Bero, Vitesse'de
Trezeguet'den Galatasaray açıklaması!
Tancredi Palmeri: Fenerbahçe, Bas Dost'la anlaştı
Juventus, Ronaldo'yu kadrosuna katmak için menajeriyle görüştü!
Dev transferin bedeli ortaya çıktı
Okuyucu Yorumları 0 yorum