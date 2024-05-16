TFF için olay yaratan iddia! Başarılı hakem Betül Nur Yılmaz'ın FIFA kokartı hamile olduğu için mi iptal edildi?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun hakem Betül Nur Yılmaz'ın FIFA kokartını iptal etmesinin ardından olay büyüdü.
2023 yılında gösterdiği başarılı performansın ardından FIFA kokartı takmaya hak kazanan listede yer alan Betül Nur Yılmaz, en iyi kadın hakem listesinde de ilk 8'inci sıradaydı. Bu olayın üstünden kısa bir süre geçmesinin ardından Betül Nur Yılmaz'ın FIFA kokartı hamile olduğu gerekçesiyle iptal edildiği iddia edildi.
Betül Nur Yılmaz, Tahkim Kurulu’na itirazda bulunduğu öğrenildi. Erkek hakemlerin askerlik yaptığı sürede hakemliklerini dondurabildiklerini ifade eden Betül Nur Yılmaz, hamilelikte de buna benzer bir uygulamanın olması gerektiğini savundu ve olayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne taşıdı.