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TFF için olay yaratan iddia! Başarılı hakem Betül Nur Yılmaz'ın FIFA kokartı hamile olduğu için mi iptal edildi?

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
16.05.2024 14:29
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TFF'nin hakem Betül Nur Yılmaz'ın FIFA kokartını iptal etmesi sosyal medyada tartışmalara yol açmıştı. Hakem Betül Nur Yılmaz, alınan bu kararın cinsiyetçi olduğunu savunarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bavşurdu.

TFF için olay yaratan iddia! Başarılı hakem Betül Nur Yılmaz'ın FIFA kokartı hamile olduğu için mi iptal edildi?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun hakem Betül Nur Yılmaz'ın FIFA kokartını iptal etmesinin ardından olay büyüdü.

HAMİLE OLDUĞU İÇİN FIFA KOKARTI İPTAL EDİLDİ İDDİASI

2023 yılında gösterdiği başarılı performansın ardından FIFA kokartı takmaya hak kazanan listede yer alan Betül Nur Yılmaz, en iyi kadın hakem listesinde de ilk 8'inci sıradaydı. Bu olayın üstünden kısa bir süre geçmesinin ardından Betül Nur Yılmaz'ın FIFA kokartı hamile olduğu gerekçesiyle iptal edildiği iddia edildi.

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ'NE GİDİYOR

Betül Nur Yılmaz, Tahkim Kurulu’na itirazda bulunduğu öğrenildi. Erkek hakemlerin askerlik yaptığı sürede hakemliklerini dondurabildiklerini ifade eden Betül Nur Yılmaz, hamilelikte de buna benzer bir uygulamanın olması gerektiğini savundu ve olayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne taşıdı.

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