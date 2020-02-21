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TFF ile dört büyük kulübün başkanı, İstanbul Valiliğinde bir araya geldi

İSTANBUL HABERLERİ  | 21.02.2020 16:51 | Son Güncelleme

TFF ile dört büyük kulübün başkanı, İstanbul Valiliğinde bir araya geldi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile dört büyük kulübün başkanı, İstanbul Valiliğinde bir araya geldi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen buluşmaya, TFF Başkanı Nihat Özdemir, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ile Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu katıldı.

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmenin ardından İstanbul Valiliği tarafından bilgilendirme yapılacağı belirtildi.

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