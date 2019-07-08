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TFF, Kulüp Lisans Kurulu'nu belirledi

TÜRKİYE'DEN FUTBOL HABERLERİ  | 08.07.2019 16:48 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Kulüp Lisans Kurulu başkan ve üyelerinin belirlendiğini bildirdi.

TFF, Kulüp Lisans Kurulu'nu belirledi

Ömer Okan Çağlar'ın başkanlık yapacağı kurulda şu isimler yer alıyor:

Başkan Yardımcısı:
Nejdet Hüddam

Üyeler:
Prof. Dr. Murat Atalı
Fatih Aygören
Hasan Tuncay
Berrin Mahmutoğlu
Savaş Çıtak

Yedek Üyeler:

  1. Abdülkadir Güzeloğlu
  2. Yakup Şimşek
  3. Erdal Aydın
  4. Bekir Çiğnitaş
  5. Özcan Aksu
  6. Cemal Öztürk
  7. Atilla Zaimoğlu

(DHA)

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