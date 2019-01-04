TFF, kulüplerin borçlarının yapılandırılması için ilk somut adımı attı

İstanbul'daki Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü'nde; TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Hüseyin Aydın ve Süper Lig kulüp başkanlarının ve kulüplerin mali sorumlularının da katıldığı toplantıda tarihi kararlar alındı. Ekonomik kriz içindeki kulüplerin borçlarının yeniden yapılandırılması ve vadelendirilmesinin konuşulduğu toplantıda, kulüplere 31 Ocak 2019 tarihine kadar gelir-gider bilançolarını hazırlamaları için süre verildi. Bilançoları inceleyecek olan TBB ve konsorsiyum ortakları, her kulüp için farklı bir plan çıkaracak. Borçların 5 yıla kadar taksitlendirilmesi önerisi de değerlendirilecek. Süre de borca ve bilançolara göre belirlenecek. TFF, TAVİZ VERMEDEN DENETİM YAPACAK Toplantıda gündeme gelen en önemli konu ise kulüplerin denetimi oldu. Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, projenin hayata geçmesiyle birlikte kendilerinin tavizsiz bir şekilde denetim yapacağını belirterek, "Kimse kusura bakmasın. Bu aşamadan sonra federasyon olarak çok ciddi yaptırımlar uygulayacağız" uyarısında bulundu.

Buna göre; 100 milyon TL geliri olan bir kulüp, 110 milyon TL harcama yaptığı takdirde Futbol Federasyonu devreye girecek ve müdahalede bulunacak. Öte yandan bazı kulüplerin "ek kaynak" teklifinin de görüşüldüğü ancak kabul görmediği toplantıda, söz konusu ekonomik krizin 20 yıllık bir geçmişi olduğunun altı çizildi. İdari ve mali denetimlerinin Futbol Federasyonu tarafından gerçekleştirileceği projede TBB çatısı altında tüm borçlar üstlenildikten sonra, sürdürülebilir bütçe yapıları sıkı bir kontrol altına alınacak. Süper Lig'de yer alan kulüp başkanları ise, TFF ile Türkiye Bankalar Birliği (TBB) arasındaki iş birliğiyle ilgili şu yorumlarda bulundular; GALATASARAY BAŞKANI MUSTAFA CENGİZ "Devletimizin öncülük ve delaleti ile Ziraat Bankası önderliğinde, Türkiye Futbol Federasyonu'nun da desteği ile Türk futbolunun mali açında yeniden yapılanma hamlesini olumlu karşılıyorum. Öncelikle tüm Süper Lig kulüplerinin devamında da tüm liglerde yer alan futbol kulüplerinin mali açıdan sağlıklı yapıya kavuşturulması ve harcamaların disiplin altına alınması için yürütülen bu çalışmayı destekliyorum. Biz Galatasaray olarak Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ve devletin büyük desteği ile yürütülen bu süreç ile ilgili planlama ve hazırlığımızı dikkatle yürütüyoruz. Finansal Fair Play (FFP) uygunluğu için gösterdiğimiz çaba bu planlama ve hazırlığı da destekler niteliktedir."

TRABZONSPOR BAŞKANI AHMET AĞAOĞLU "Çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Tüm kulüplerin sorunu belli. Biz sezon başında bu yönde adım atmıştık. 36 milyon euro borcu 16 milyona indirdik. Şu an borcumuz olmasa, gelir-gider dengesini sağlamış durumdayız. Proje uygulandığında tüm kulüpler idari ve mali kontrole girecek. Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in çok kararlı ve iddialı olduğunu gördüm. Bu demek ki TFF işi sıkı tutacak. Zaten bu futbolun kurtuluşu için son seçenek. Umarım beklenen netice alınır ve orta vadede düzlüğe çıkabiliriz." MEDİPOL BAŞAKŞEHİR BAŞKANI GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ "Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak'a desteklerinden ve teşviklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Artık, herkesin şapkasını önüne koyup düşüneceği bir dönemdeyiz. Kulüp başkanları, yöneticiler ve Türkiye Futbol Federasyonu sıfırdan bir sayfa açıyoruz. Federasyonumuz, zarar görmesinler diye bugüne kadar kulüplere elinden gelen tüm kolaylığı gösterdi. Ama 31 ocak 2019 tarihiyle artık mali milat başlıyor. Bundan böyle bütün kulüplerimiz bütçe yapılarını, transferlerini, gelir ve giderlerini finansal fair play çerçevesinde dikkatle hazırlamak zorunda. Bu yapının başarılı olması da, TFF'nin uygulamasına bağlı. Federasyonumuz puan silmeden, transfer yasağına kadar tüm yaptırımları kararlı bir biçimde uygulamalı. Bu noktada Türkiye Futbol Federasyonu'na inancımız tamadır."

BEŞİKTAŞ BAŞKANI FİKRET ORMAN "Türkiye Futbol Federasyonu'nun çok istediği, üzerinde çok çalıştığı ve Kulüpler Birliği Vakfı olarak bizim de emek verdiğimiz bir proje. Bu projeye Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Bakanımız Berat bey de sahip çıktı. 31 Ocak 2019 tarihine kadar kulüplerin mali tablosunu ortaya koyacağız. Kulüplerimiz finansal yapıları ile borçları belirlenecek ve bundan sonra bu borçlar yapılandırılacak. Çok olumlu bir adım. İnşallah tüm kulüplerimiz bu yapıya uyum sağlayacaklar. Bundan sonra kulüpler bütçe harici transfer yapamayacak. Bonservisi elinde olan oyuncu bile transfer edemeyecekler. Bu büyük projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." KAYSERİSPOR BAŞKANI EROL BEDİR Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Türkiye Bankalar Birliği (TBB) arasındaki iş birliği çerçevesinde, bütçe dengeleri oluşturuluyor. Geçmişten gelen borçlar için finans heyeti çalışıyor. Çok önemli bir çalışma. Bu zorunlu bir durum haline gelmişti. Kulüplerimizin düze çıkması için çok yerinde adımlar atılıyor. El birliğiyle bu sıkıntılı süreçten çıkacağız."

DEMİR GRUP SİVASSPOR BAŞKANI MECNUN OTYAKMAZ "Toplantıya katılmadım. Biz, benim döneminde 15, önceki Osman Seçilmiş başkanımız dönemi de dahil 23 yıllık yönetim boyunca kredi veya borçlanma gibi yöntemleri tercih etmedik. Kulübümüzü ödenemeyen borçlar altına sokmadık. Bu toplantı daha çok borçlar nedeni ile çözümsüzlük yaşayan kulüpleri ilgilendiriyor. Bizimle birlikte Kasımpaşa, Başakşehir ve Göztepe bu tür sorunu olmayan kulüpler. Göztepe başkanımız toplantıya katıldı. Bu çalışma bir şekilde kulüplerin yaşadığı sıkıntılara bir çözüm üretebilir ama bizim gibi borçlanmayan, doğru yönetilen kulüplerin de ödüllendirilmesi gerektiği düşüncesindeyim." ANTALYASPOR BAŞKANI ALİ ŞAFAK ÖZTÜRK "Toplantıda yoktum ancak temsilci gönderdik. Kulüplere yapılacak mali yapılanma çok önemli olacaktır. Kulüpler için hayati önemi var. Bununla ilgili toplantıların sonuçlarını bekliyoruz. Şu anda hala bulanık tablo var, ne olacağı belli değil. Sürekli eksi yazıyor her şey. Bizim önceliğimiz kulüp bakımından daha az masrafla götürebilmek. Birçok kulübün mali sıkıntıları var. Buna Antalyaspor dahil olmak üzere ciddi mali sıkıntılar yaşanıyor. Bu mali sıkıntılar kolay çözülecek sıkıntılar değil. Faizlerden ve kurdaki oynamalardan dolayı mali sıkıntılar büyüyerek devam ediyor. Eski yöneticilerden kalan borçlar, eski borçlar artıyor. Bir hamleyle Türk futbolunu kurtarmak lazım. O hamlenin Türk futbolundaki sıkıntıları tamamen kaldırması lazım. Türk futbolunda yöneticiler daha fazla sorumluluk almalı. Uzun dönem kulüpleri kurtaracak planlama lazım."

AYTEMİZ ALANYASPOR BAŞKANI HASAN ÇAVUŞOĞLU "Alanyaspor adına toplantıya kulüp mali başkanımız Ali Baki Boz katıldı. Daha toplantımız gerçekleşmediği için bilgi sahibi değilim fakat bu tip çalışmaları olumlu buluyoruz." BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR BAŞKANI MEVLÜT DOĞAN "Biz de olumlu bakıyoruz. Şu an bütün kulüplerimiz borç batağında. Bir kurtuluş yolu arıyorlar. Bu noktada bankaların özellikle kulüplere iyileştirme noktasında yardımlarının olması lazım. Borçların bir düzen içerisinde girmesi lazım. Özellikle transferlerle alakalı euro, dolar üzerinden değil de TL üzerinden yapılmasına ben de yürekten inanan bir insanım. TFF'nin bu Anlamda yüklendiği görev çok önemli." EVKUR YENİ MALATYASPOR KULÜP BAŞKANI ADİL GEVREK Federasyon Başkanımız Yıldırım Demirören'e teşekkür ederiz. Bu görüşme finansman yapılandırmayla ilgiliydi. Sadece yapılandırma ile bu işin olmayacağını belirten konuşma yaptım. Hem Federasyonun hem de tüm kulüplerin işin içinde olması gerekiyor. Sağ olsunlar Cumhurbaşkanımız ve Maliye Bakanımızın yaklaşımı çok iyi. Kulüpler olarak borçlandırmayı yükseltmemek için katı kurallar uygulamamız lazım."