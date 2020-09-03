TFF maçlar seyircisiz mi oynanacak? Seyircili maçlar ne zaman oynanır? Süper Lig'de maçlar seyircisiz mi oynanacak?

Türkiye'de maçlar sevircisiz mi oynanacak araştırılmaya başlandı. Koronavirüs salgını hayatımıza girdikten sonra mart ayı ile birlikte Türkiye'de maçların seyircisiz oynanma kararı alınmıştı. Türkiye Futbol Fedarasyonu geçtiğimiz günlerde maçların seyircili olacağını duyurmuştu. TFF açıklamasında tribünün kapasitesinin yüzde 30'u kadar seyirci alacaklarını ve locaların kullanımının da serbest olacağını duyurmuştu. Bu karar ise ekim ayı itibari ile başlayacaktı. Koronavirüs salgınının son zamanlardaki artışı, vaka sayılarının 1500'lü rakamlara ulaşması maçların seyircisiz oynama yasağının geri gelmesi ihtimalini doğurdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuyla ilgili açıklama yaparak, "Seyircili olmaması, seyircisiz devam edilmesi şeklinde Bilim Kurulu önerisini yaptı." dedi. Peki seyircili maçlar ne zaman başlayacak? Bilim Kurulu seyircili maç kararı nedir?

TFF'DE MAÇLAR SEYİRCİSİZ Mİ OYNANACAK?

Koronavirüs salgınıyla birlikte tekrar başlayan bazı kısıtlamalar dikkat çekti. Vaka sayısının çok fazla artması ile alınan tedbirler gün geçtikçe artıyor. Türkiye Futbol Fedarasyonu (TFF) ekim ayı ile birlikte stat kapasitesinin yüzde 30’u kadar seyirciyle ve locanın tamamı dolacak şekilde maçlara seyirci alacaktı. Fakat Sağlık Bakanı Koca bu karara ilişkin açıklama yaptı. Bakan Koca maçların seyircili oynanmaması üzerine çalışma yaptıklarını ve bu konunun Bilim Kurulu üyelerinin gündeminde olduğunu belirtti. Bakan Koca TFF maçların seyircisiz oynanmasına ilişkin; "Belli bir döneme kadar veya ilk yarı için müsabakaların seyircisiz olması şeklinde bir öneri var. Seyircili olmaması, seyircisiz devam edilmesi şeklinde Bilim Kurulu önerisini yaptı. Yaklaşımımız budur" ifadelerini kullandı. Maçların seyircisiz oynanmasına ne zaman başlanacak? Maçlar ne zaman seyircili oynanacak?