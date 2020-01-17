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  4. TFF, mali yardım başvurusuyla ilgili duyuru yaptı

TFF, mali yardım başvurusuyla ilgili duyuru yaptı

FUTBOL HABERLERİ  | 17.01.2020 10:53 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kaynak Kullandırma Talimatı kapsamında 2020-2021 sezonundaki mali yardımdan faydalanabilmeleri için kulüpler ve ilgili kurum ile kuruluşların 1 Nisan'a kadar başvuru yapmaları gerektiğini duyurdu.

TFF, mali yardım başvurusuyla ilgili duyuru yaptı

TFF, mali yardım başvurusuyla ilgili duyuru yaptı. TFF'den yapılan açıklamada, altyapı, tesis, eğitim ve futbol gelişim projeleri için mali yardım düzenleyen Kaynak Kullandırma Talimatı gereğince gelecek sezon yapılacak yardımlardan faydalanılabilmesi için son başvuru tarihininin 1 Nisan olduğu belirtildi.

Kaynak Kullandırma Talimatı'nın 6. maddesi 1. fıkrasında belirtilen esaslara uygun hazırlanmış başvuru dosyasının, 2020-2021 sezonu için yeniden hazırlanarak TFF'ye ulaştırılması gerektiği aktarıldı.

Kulüplerin ya da ilgili kurum ve kuruluşların 1 Nisan'dan sonra yapacağı başvuruların ise gelecek sezon için değil 2021-2022 sezonu için değerlendirmeye alınacağını kaydedildi.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
2020-2021 sezonu tff Türkiye Futbol Federasyonu

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