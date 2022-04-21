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  4. TFF Merkez Hakem Kurulu'ndan Cüneyt Çakır'a görev

TFF Merkez Hakem Kurulu'ndan Cüneyt Çakır'a görev

21.04.2022 22:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklanırken; Cüneyt Çakır, Antalyaspor-Kayserispor maçında görev alacak

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli olurken, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Cüneyt Çakır'a da görev verdi.

TFF MHK'den yapılan açıklamaya göre, Cüneyt Çakır, 24 Nisan Pazar günü Fraport TAV Antalyaspor ile Yukatel Kayserisopr arasındaki maçı yönetecek.

MHK, 8 Mart tarihli toplantısında Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de kalan haftalarda görev yapacak hakemleri belirlerken, Cüneyt Çakır'ın yanı sıra 13 hakemi liste dışı bırakmıştı. TFF Tahkim Kurulu ise 26 Mart'ta itirazlar sonrası oy çokluğuyla kararı kaldırmıştı.

Son olarak ligin 28. haftasındaki Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor maçını yöneten Cüneyt Çakır, 4 hafta sonra ligde görev yapacak.

- 34. hafta maçlarının hakemleri

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında görev yapacak hakemler şunlar:

Yarın:

20.30 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: Halil Umut Meler

23 Nisan Cumartesi:

16.00 Gaziantep FK-Göztepe: Mustafa Kürşad Filiz

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-GZT Giresunspor: Erkan Özdamar

20.30 Adana Demirspor-Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu

24 Nisan Pazar:

16.00 Medipol Başakşehir-Atakaş Hatayspor: Arda Kardeşler

16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-İttifak Holding Konyaspor: Sarper Barış Saka

20.30 Altay-Galatasaray: Volkan Bayarslan

20.30 Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Kayserispor: Cüneyt Çakır

25 Nisan Pazartesi:

20.30 Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor: Ümit Öztürk

20.30 Beşiktaş-Kasımpaşa: Yasin Kol

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