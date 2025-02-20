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TFF'nin derbiye Slavko Vincic'i ataması sonrası Galatasaray cephesi ayaklandı! Yürütmeyi durdurma talebiyle Tahkim Kurulu'na gittiler...

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
20.02.2025 15:35
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Galatasaray Yönetim Kurulu, pazartesi günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisine TFF'nin Slavko Vincic'i atamasının ardından, Tahkim Kurulu'na gitti. Sarı-Kırmızılılar verilen bu karara yönelik olarak 'yürütmeyi durdurma talebiyle' itirazda bulundu. İşte detaylar...

TFF'nin derbiye Slavko Vincic'i ataması sonrası Galatasaray cephesi ayaklandı! Yürütmeyi durdurma talebiyle Tahkim Kurulu'na gittiler...

Galatasaray, TFF'nin 'yabancı hakem' kararı sonrası henüz isim netleşmemişken harekete geçmiş Slavko Vincic isminin ön plana çıkması üzerine Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın Slovenya'da Maribor Kulübü'nün sahibi olması nedeniyle bu ismi istemediğini TFF'ye bildirmişti.

TAHKİM KURULU'NA GİDİLDİ

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Galatasaray'da yönetim, derbinin hakeminin değişmesi yönünde fikir birliğine vardı ve hemen Tahmin Kurulu'na başvurdu. Bu başvuru sonrası sarı-kırmızılılar, Tahkim Kurulu'nun vereceği kararı beklemeye geçti.

GALATASARAY'DAN SERT AÇIKLAMA

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Sarı-Kırmızılılar, TFF'nin yabancı hakem kararına yaptığı paylaşımla tepki göstermişti.

İŞTE O PAYLAŞIM:

"Seçildiği ilk gün kulüp başkanlarının PFDK'ye sevk edilmeyeceğini söyledikten sonra başkanlara ceza yağdırmaya başlayan, kulüp başkanlarının bir araya geldiği toplantıda 'Bundan sonra ortamı geren açıklama olursa karşısında beni bulur' dediği günün akşamı rakip kulüp asbaşkanının ortamı germek amacıyla kanal kanal gezmesine ses çıkaramayan, 'Ben olduğum sürece yabancı hakem olmayacak' dedikten birkaç ay sonrasında 'Her iki taraftan talep gelirse değerlendiririz' diyen, bugün ise futbolun amiri olduğunu hatırlayan federasyonun ve başkanının içine düştüğü tenakuz bizi artık şaşırtmamaktadır. Yukarıda sıraladığımız tutarsız söylemlerin üstüne TFF'nin kritik maçımıza 1 saat kala, onayımız alınmadan, yapmış oldukları daveti bir reklam çalışması gibi basına sunması da kimin samimi olmadığını net bir şekilde ortaya koymaktadır." denildi.

Açıklamada, başkan Hacıosmanoğlu'nun derbiyi dünya çapında yabancı bir hakemin yöneteceğini ilan etmesine ilişkin de sarı-kırmızılı kulüp, "Bahsi geçen hakem, MHK Talimatı gereği 2024-2025 sezonuna dair lisans çıkartmış, vize ücretini yatırmış ve İl Hakem Kuruluna bu evraklarını ibraz etmiş midir? Muhtemel yabancı hakem 2 Ocak 2025 tarihinde ilan edilen Üst Klasman Hakemi Kadro Listesi'nin içinde yer almış mıdır? Yine MHK Talimatı uyarınca müsabakalarda görev alabilecek yabancı hakemler belirlenirken en basit şekil şart olan kursa katılım sağlamış mıdır?" sorularına yer verdi.

Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesi tüm çalışmaların sarı-lacivertli takımın lehine sonuç yaratmak için olduğu savunulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu soruların yanıtları açıkta dururken kimler tarafından ısmarlandığı hepimizce malum olan hakem isimleri üzerinden yapılan ön hazırlıkları görüyoruz. Tüm çalışmaların bu maçta rakibimizin lehine bir sonuç yaratmak, eğer bu olmazsa, daha önce örneklerini yaşadığımız gibi, maçı bitirtmeme çabası olduğunun farkındayız. Türk spor kamuoyunu planlanmış bu organize kötülüğe, kardeşi kardeşe kırdırma çabasına karşı yek vücut olmaya davet ediyoruz. Taraftarlarımızdan tek ricamız, bu provokasyonlara karşı sakin kalarak, tüm enerjilerini sahadaki takımımıza destek vermeye harcamalarıdır. Adalet elbet yerini bulacak, sonunda yine iyiler kazanacaktır. Türkiye Futbol Federasyonunu, eğer gerçekten futbolun amiri ise birilerinin her istediğini yapmak yerine tüm kulüpler için adaleti getirmeleri gerektiği konusunda son kez uyarıyoruz. Bir kulübün federasyonu olmayı bırakın, daha fazla kaos yaratmaktan vazgeçin, Türk futbolu için gerekeni yapın."

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Hakem Dursun Özbek galatasaray tff
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