Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) son dakika açıklaması geldi. Söz konusu açıklamanın ardından vatandaşlar arama motorlarında sorgulama yapmaya başladı. Peki TFF'nin seçtiği yeni MHK Başkanı Sabri Çelik kimdir? Sabri Çelik nereli ve kaç yaşında? Ayrıntılar haberimizde...

TFF'NİN SEÇTİĞİ YENİ MHK BAŞKANI SABRİ ÇELİK KİMDİR?

Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı belli oldu.

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TFF'den yapılan açıklamaya göre, yeni MHK Başkanı'nın Sabri Çelik olduğu belirtildi.

Sabri Çelik, 1959 yılında İstanbul'da doğdu. Uzun yıllar 1. Lig'de hakemlik yapan Sabri Çelik, UEFA organizasyonlarında birçok defa gözlemcilik görevini üstlendi.

Asıl mesleği öğretmenlik olan Çelik daha önce 2004-2005 ve 2019 yıllarında da MHK başkanlığı yaptı.

Sabri Çelik aynı zamanda eski MHK başkanları Bülent Yavuz ve Hilmi Ok dönemlerinde kurul içinde yer aldı.

