SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. TFF'nin seçtiği yeni MHK Başkanı Sabri Çelik kimdir? Sabri Çelik nereli ve kaç yaşında?

TFF'nin seçtiği yeni MHK Başkanı Sabri Çelik kimdir? Sabri Çelik nereli ve kaç yaşında?

08.07.2022 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF'nin seçtiği yeni MHK Başkanı Sabri Çelik vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan son dakika açıklaması sonrası internette araştırma yapılmaya başlandı. Peki TFF'nin seçtiği yeni MHK Başkanı Sabri Çelik kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Sabri Çelik'in hayatı ve biyografisi...

TFF'nin seçtiği yeni MHK Başkanı Sabri Çelik kimdir? Sabri Çelik nereli ve kaç yaşında?

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) son dakika açıklaması geldi. Söz konusu açıklamanın ardından vatandaşlar arama motorlarında sorgulama yapmaya başladı. Peki TFF'nin seçtiği yeni MHK Başkanı Sabri Çelik kimdir? Sabri Çelik nereli ve kaç yaşında? Ayrıntılar haberimizde...

TFF'NİN SEÇTİĞİ YENİ MHK BAŞKANI SABRİ ÇELİK KİMDİR?

Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı belli oldu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, yeni MHK Başkanı'nın Sabri Çelik olduğu belirtildi.

Sabri Çelik, 1959 yılında İstanbul'da doğdu. Uzun yıllar 1. Lig'de hakemlik yapan Sabri Çelik, UEFA organizasyonlarında birçok defa gözlemcilik görevini üstlendi.

Asıl mesleği öğretmenlik olan Çelik daha önce 2004-2005 ve 2019 yıllarında da MHK başkanlığı yaptı.

Sabri Çelik aynı zamanda eski MHK başkanları Bülent Yavuz ve Hilmi Ok dönemlerinde kurul içinde yer aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TFF'den bir hamle daha! Yeni sezonda...TFF'den bir hamle daha! Yeni sezonda...
Kerem Aktürkoğlu'nu almak isteyen Prens Selman niyeti bozdu!Kerem Aktürkoğlu'nu almak isteyen Prens Selman niyeti bozdu!
Dünya futbolu karışacak! Ronaldo ve Messi aynı takıma...Dünya futbolu karışacak! Ronaldo ve Messi aynı takıma...
Anahtar Kelimeler:
tff türkiye futbol federasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bayram öncesi fiyatlar değişti! Motorinde beklenen indirim geldi

Bayram öncesi fiyatlar değişti! Motorinde beklenen indirim geldi

Japonya eski başbakanı Shinzo Abe'ye silahlı saldırı

Japonya eski başbakanı Shinzo Abe'ye silahlı saldırı

Galatasaray'da forvet sorunu çözüldü!

Galatasaray'da forvet sorunu çözüldü!

Fenerbahçeli Kim için resmi açıklama!

Fenerbahçeli Kim için resmi açıklama!

G.Saray'ın transferini paylaştı! 'Admin sinyali verdi'

G.Saray'ın transferini paylaştı! 'Admin sinyali verdi'

Milli golcü, F.Bahçe'ye imza için geliyor!

Milli golcü, F.Bahçe'ye imza için geliyor!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Afganistan’da tek! Yetişkin film yıldızından Taliban sorusu...

Afganistan’da tek! Yetişkin film yıldızından Taliban sorusu...

Sevgilisiyle flört ettiğini düşündü! Burun deliğini kesti

Sevgilisiyle flört ettiğini düşündü! Burun deliğini kesti

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Eski yetişkin film yıldızı yatalak olmuştu! Son halini paylaştı

Eski yetişkin film yıldızı yatalak olmuştu! Son halini paylaştı

O kadar hızlı kilo vereceksiniz ki... Metabolizma nasıl hızlandırılır?

O kadar hızlı kilo vereceksiniz ki... Metabolizma nasıl hızlandırılır?

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.