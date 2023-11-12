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TFF'nin yayınladığı tutanaklar sonrası Erman Toroğlu'ndan olay yaratacak sözler! "3 hakem yalan söylüyor"

12.11.2023 08:24 | Son Güncelleme:
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TFF'nin Galatasaray - Fenerbahçe maçının VAR kayıtlarının yetkisiz dinlenmesi iddiası sonrası yayınladığı tutanakların ardından ünlü yorumcu Erman Toroğlu çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Türkiye Futbol Federasyonu, son günlerde ortaya atılan birçok iddianın ardından 9 Kasım Perşembe günü 16 soru için resmi sitesinde 16 cevap yayınladı. O sorulardan bir tanesine cevap olarak bazı tutanaklar yayınladı.

Süper Lig'de bir dönem yardımcı hakemlik yapan Tarık Ongun'un Galatasaray - Fenerbahçe maçının VAR kayıtlarını 'yetkisiz şekilde' dinlediğine yönelik bilgi ve beyanlar üzerine, söz konusu olayla ilgili kişilerden alınan yazılı bilgi ve tutanakları yayınladı.

TFF'nin tutanakları yayınlamasının ardından konuyla alakalı A Spor ekranlarında konuşan eski hakem ve yorumcu Erman Toroğlu, oldukça sert ifadeler kullandı.

"GÜVENİLİR İNSAN DEĞİL"

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"Ey Büyükekşi; bu adam (Tarık Ongun) şu anda yardımcı hakem yetiştiriyor. Güvenilir insanlar değil bunlar. Ali Koç, başından sonuna kadar bu konuda haklı. Çünkü, okkanın altına kulüpler gidiyor. Özgüç Türkalp, yazılı beyanat veriyor. Operatörler sordunuz mu? Operatörler de inkar ediyorlar. Operatörler 'Dinlendi' derse işlerinden olacaklar. Çünkü yasak.

Ferhat Gündoğdu MHK'si, bunlara sorduğunda bu cevaplar geldi. Pekala, niye Ferhat Gündoğdu operatörlere sormadı. Niye sordurmadınız, niye Ferhat Gündoğdu 'Ben operatörlerin de ifadesini alayım' dediğinde izin vermediniz."

"VAR LOGLARI SİLİNDİ Mİ?"

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Ey Büyükekşi, ey kulüp başkanları, sizi uyarıyorum. Alper Ulusoy'un, Serkan Ok'un, hele Tarık Ongun'un yerinde olsam Erman Toroğlu'nu mahkemeye veririm ama veremezler. Çünkü, mahkemeye verdiklerinde ben resmi olarak bir şeyler isteyeceğim. 'Log' diye bir olay var. Bütün bu konuşmalar, bilgisayarlar ile 'log'da kayıtlı. Biri işlem yaptı, dinledi, bunlar 'log'da yazar. Niye 'log'u göstermiyorsunuz? Sözleşmede kayıtların tutulmasıyla ilgili madde var mı? Bu logları saklamadınız mı acaba? Yoksa loglar silindi mi? Bunlar daha tehlikeli.

Bize Yusuf Namoğlu geldi, ne dedi? 'Operatörler MHK'ye bağlı değil, özel bir firmanın elemanı' dedi. Davulu benim boynuma verdiler, tokmağa başkaları vurdu. Sonra bir daha konuştum. 'Operatörler öyle işler yapıyorlar ki, pozisyonu geç getiriyorlar, penaltı atılmış oluyor. Öyle operatörler var ki hasta Fenerbahçeli, hasta Galatasaraylı, hasta Beşiktaşlı, hasta Trabzonsporlu. Ben bunları bilmeliyim. İpin ucu benden çıkıyor. TFF'den birileri veriyordu görevleri, biz karışamıyorduk, çıldırıyorduk' dedi. Bunları kamuoyu bilsin. Yapılan sözleşmede 'log'da ne kadar süre var? 'Log'a gidin bakın, bunlar dökülecek."

"TÜRKALP DOĞRU, DİĞER 3'Ü YALAN SÖYLÜYOR"

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"Özgüç Türkalp, doğrusunu yazıyor. Benim adım Erman Toroğlu ise Özgüç Türkalp doğrusunu yazıyor. Diğer 3'ü (Tarık Ongun, Serkan Ok, Alper Ulusoy) yalan söylüyor. Özgüç Türkalp doğru. Helal olsun. Diğer 3'ü yalan söylüyor. Oynuyorlar. Türk futboluyla oynayanlardan 3'ü. Ali Koç, bu yüzden haklı diyorum. Aferin Ali Koç'a, sonuna kadar gitsin. 'Dibine kadar' diyor ya, gitsin. Tarık Ongun, yardımcı hakem yetiştiriyor. Serkan Ok ve Alper Ulusoy görev yapıyor ama Özgüç Türkalp yok. 'Ofsaytımsı'da hata yaptı, ipini çektiler. En namuslusu Özgüç Türkalp'miş, bildiğini yazmış. Cesaretinden ve namusundan ötürü Özgüç Türkalp'i tebrik ediyorum."

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