TFF Olağan Genel Kurulu başladı

Genel kurula TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF Yönetim Kurulu üyeleri, Kulüp Başkanları ve Genel Kurul delegeleri katıldı. Olağan Genel Kurul’da Divan başkanı olarak Mehmet Büyükekşi seçildi. Gündemde yer alan “16. TFF Statüsü'nde değişiklik yapılmasının görüşülerek kabulü veya reddi” maddesi oy çokluğu ile gündemden çıkarıldı. Tahkim, disiplin ve Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK) kararları için önerge verileceğine ilişkin TFF Genel Kuruluna 10 dakika ara verildi.

Genel Kurul'un gündemi ise şu maddeler oluşturdu: