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TFF Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu ve Olağan Mali Genel Kurulu

16.06.2022 13:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başkan adayı Mehmet Büyükekşi'nin yönetim kurulu listesi belli oldu - Yönetim kurulunda iki kadın ismin yer alması dikkat çekti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu ve Olağan Mali Genel Kurulu'nda başkan adayı Mehmet Büyükekşi'nin yönetim kurulu listesi belli oldu.

Ankara'daki JW Marriott Oteli'nde gerçekleştirilen genel kurulda, divan başkanı Murat Sancak, adaylık başvurusu yapan 9 isimden sadece Mehmet Büyükekşi'nin yeterli imzaya ulaştığını duyurdu.

Sancak; Ufuk Akçekaya, Ramazan Ataş, Gökhan Kızıltan, Sedat Olca, Hayati Özgül, Ayhan Sağaltıcı, Cemal Tarancı ve Hüseyin Yangın'ın ise yeterli imzayı toplayamamaları nedeniyle aday olamadıklarını bildirdi.

Genel kurulda oy kullanımı öncesinde tek aday olan Büyükekşi'nin yönetim kurulunda yer alan isimler netleşti.

Büyükekşi'nin yönetim kurulu listesinde şu isimler bulunuyor:

Yalçın Orhan, Nükhet Küçükel Ezberci, Murat Aksu, Yusuf Günay, İdil Karademirlidağ Suher, Erman Kalkandelen, İbrahim Burkay, Alkın Kalkavan, Ramazan Üçdan, Müslüm Özmen, Hamit Altıntop, Ali Düşmez, Talat Papatya, Volkan Can.

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