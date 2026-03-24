TFF olası Beşiktaş-Fenerbahçe maçının tarihini değiştirdi! Gerekçesi açıklandı

UEFA Avrupa Ligi finalinin Beşiktaş Park’ta oynanacak olması, Türkiye Kupası takvimini de etkiledi. TFF, Beşiktaş’ın yarı finale çıkması halinde maçın öne çekileceğini duyurdu. İşte detaylar...

Cevdet Berker İşleyen

UEFA Avrupa Ligi finaline bu sezon Beşiktaş Park'ta oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş'ın Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselmesi halinde Avrupa Ligi finali nedeniyle kupadaki maçını daha erken bir tarihte oynayacağını açıkladı.

İŞTE O AÇIKLAMA

"UEFA Avrupa Ligi Finali'ne bu sezon 20 Mayıs 2026 Çarşamba günü Beşiktaş Park Stadyumu ev sahipliği yapacaktır.

Final müsabakası sebebiyle Beşiktaş Park Stadyumu'nun 10 Mayıs'tan sonra UEFA'ya teslim edilmesi gerekmektedir. Bu sebeple, Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselmesi halinde, 12, 13 veya 14 Mayıs tarihlerinde oynayacağı yarı final müsabakası 5, 6 veya 7 Mayıs tarihlerinden birine alınacaktır.

Diğer yarı final müsabakası ise daha önce ilan edildiği gibi 12, 13 veya 14 Mayıs tarihlerinden birinde oynanacaktır. Nihai programlar çeyrek final müsabakalarından sonra ilan edilecektir."

Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde alınacaklar sonuçlara göre yarı finalde Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

Anahtar Kelimeler:
son dakika beşiktaş fenerbahçe tff
