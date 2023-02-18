TFF resmen açıkladı! Ara transfer dönemi 5 Mart'a kadar uzatıldı

Türkiye Futbol Federasyonu Mehmet Büyükekşi, transfer döneminin uzatılması ilişkin FIFA'dan sözlü izin aldıklarını ve yazılı izni beklediklerini duyurmuştu.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamayla, 18 Mart'ta bitmesi gereken transfer döneminin 5 Mart'a kadar uzatıldığı resmen duyuruldu.
TFF'den yapılan açıklamada, "Federasyonumuzun talebi ve FIFA'nın onayı ile 2022 - 2023 İkinci Transfer ve Tescil Dönemi 5 Mart 2023 tarihine uzatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.
FIFA onayı ile 2022 - 2023 İkinci Transfer ve Tescil Dönemi 5 Mart 2023 tarihine uzatılmıştır. pic.twitter.com/YjcYDEzbJM— TFF (@TFF_Org) February 18, 2023