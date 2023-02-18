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TFF resmen açıkladı! Ara transfer dönemi 5 Mart'a kadar uzatıldı

18.02.2023 23:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Futbol Federasyonu, ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrası liglere ara verirken, yapılan resmi açıklamayla 18 Mart'ta bitmesi gereken transfer döneminin 5 Mart'a kadar uzatıldığını açıkladı.

TFF resmen açıkladı! Ara transfer dönemi 5 Mart'a kadar uzatıldı

Türkiye Futbol Federasyonu Mehmet Büyükekşi, transfer döneminin uzatılması ilişkin FIFA'dan sözlü izin aldıklarını ve yazılı izni beklediklerini duyurmuştu.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ!

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Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamayla, 18 Mart'ta bitmesi gereken transfer döneminin 5 Mart'a kadar uzatıldığı resmen duyuruldu.

"5 MART'A KADAR UZATILMIŞTIR"

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TFF'den yapılan açıklamada, "Federasyonumuzun talebi ve FIFA'nın onayı ile 2022 - 2023 İkinci Transfer ve Tescil Dönemi 5 Mart 2023 tarihine uzatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.


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