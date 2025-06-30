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TFF resmen açıkladı! Süper Lig ekiplerinin harcama limitleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu 2025-2026 sezonu Süper Lig takımlarının harcama limitlerini duyurdu. İşte detaylar...

TFF resmen açıkladı! Süper Lig ekiplerinin harcama limitleri belli oldu
Berker İşleyen

TFF, 2025-2026 sezonu Süper Lig takımlarının harcama limitlerini duyurdu. Yapılan açıklamada en yüksek limit Galatasaray'ın olurken Sarı-Kırmızılılar'ı Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor takip etti.

TFF resmen açıkladı! Süper Lig ekiplerinin harcama limitleri belli oldu 1

TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE:

TFF resmen açıkladı! Süper Lig ekiplerinin harcama limitleri belli oldu 2

"Kulüp Lisans Kurulu, 30 Haziran 2025 tarihli toplantısında 2025-2026 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitleri'ni belirledi.

30 Aralık 2022 tarihinde yürürlüğe giren Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı'nın 121. Maddesi kapsamında, Ek XIII'de yer alan usullerle belirlenen Süper Lig Takım Harcama Limitleri şu şekilde hesaplandı.

Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatının EK XIII D Maddesinde belirtildiği üzere, Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı EK XIII/D bendine göre T sezonunda Süper Lig'de yer almamış kulüplerin profesyonel futbol takımı harcama limitleri T sezonunu Süper Lig'i 7-15 sıralarında tamamlamış kulüpler için T+1 sezonu için onaylanan Takım Harcama Limitlerinin (harcama tutarı en yüksek ve en düşük takım dahil edilmeyerek) ortalaması alınmak sureti ile hesaplanacağı belirtilmiştir.

Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı' nın EK XIII E Maddesinde belirtildiği üzere, kulüpler için belirlenen takım harcama limitleri belirtilen gerekçeler ve usullerle, 15 Aralık tarihine kadar yapılacak başvurular ve her iki transfer ve tescil döneminin son günü en geç saat 18.00'e kadar yapılacak başvurular üzerine Kulüp Lisans Kurulu tarafından artırılabilir."

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig tff
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