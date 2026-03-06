SPOR

TFF resmen duyurdu! Türkiye Kupası'nda format değişiyor

TFF, Türkiye Kupası'nın 2026-27 sezonundan itibaren eleme usulüne göre oynanmasına karar verildiğini açıkladı.

Burak Kavuncu

TFF, Ziraat Türkiye Kupası'nda formatın değiştirildiğini açıkladı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ!

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 04.03.2026 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda Türkiye Kupası'nın 2026-2027 sezonundan itibaren eleme usulüne göre oynanmasına karar verdi.

YARI FİNAL ÇİFT MAÇ, DİĞER TURLAR TEK MAÇ

"Alınan karara göre; Türkiye Kupası 5 eleme turu, son 16 turu, çeyrek final, yarı final ve final aşamalarından oluşacak. Yarı final müsabakaları çift maç eleme usulüne göre, diğer turlar ise tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Türkiye Kupası eleme turları ve final aşaması, toplam 10 kupa haftasında tamamlanacak.

Türkiye Kupası tarihleri ise daha sonra ilan edilecek."

