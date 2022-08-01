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TFF Rezerv Lig'in ilk iki hafta programını resmen açıkladı! İşte açılış maçı...

01.08.2022 23:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı Mehmet Büyükekşi ve ekibi tarafından bu sezon ilk kez hayata geçirilen Rezerv Lig'de ilk iki hafta programı açıklandı. İşte Rezerv Lig'de açılış mücadelesi...

TFF Rezerv Lig'in ilk iki hafta programını resmen açıkladı! İşte açılış maçı...

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından bu sezon hayata geçirilen Rezerv Lig'de ilk iki haftanın maç programı açıklandı.

İşte TFF'den yapılan açıklamaya göre ilk iki haftanın programı:

1. HAFTA

6 Ağustos Cumartesi

17:00 İstanbulspor - Trabzonspor

7 Ağustos Pazar

17:00 Demir Grup Sivasspor - Gaziantep FK
17:00 Beşiktaş - Yukatel Kayserispor

8 Ağustos Pazartesi

17:00 VavaCars Fatih Karagümrük - Aytemiz Alanyaspor
17:00 Giresunspor - Adana Demirspor,
17:00 Fraport TAV Antalyaspor - Galatasaray

9 Ağustos Salı

17:00 MKE Ankaragücü - Konyaspor
17:00 Medipol Başakşehir - Kasımpaşa
17:00 Fenerbahçe - Ümraniyespor

2. HAFTA

13 Ağustos Cumartesi

17:00 Trabzonspor - Atakaş HAtayspor

14 Ağustos Pazar

17:00 Adana Demirspor - Demir Grup Sivasspor
17:00 Yukatel Kayserispor - İstanbulspor
17:00 Galatasaray - Giresunspor

15 Ağustos Pazartesi

17:00 Ümraniyespor - Fraport TAV Antalyaspor
17:00 Gaziantep FK - MKE Ankaragücü
17:00 Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş

16 Ağustos Salı

17:00 Konyaspor - Medipol Başakşehir
17:00 Kasımpaşa - Fenerbahçe

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