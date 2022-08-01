TFF Rezerv Lig'in ilk iki hafta programını resmen açıkladı! İşte açılış maçı...

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından bu sezon hayata geçirilen Rezerv Lig'de ilk iki haftanın maç programı açıklandı.

İşte TFF'den yapılan açıklamaya göre ilk iki haftanın programı:

1. HAFTA

6 Ağustos Cumartesi

17:00 İstanbulspor - Trabzonspor

7 Ağustos Pazar

17:00 Demir Grup Sivasspor - Gaziantep FK

17:00 Beşiktaş - Yukatel Kayserispor

8 Ağustos Pazartesi

17:00 VavaCars Fatih Karagümrük - Aytemiz Alanyaspor

17:00 Giresunspor - Adana Demirspor,

17:00 Fraport TAV Antalyaspor - Galatasaray

9 Ağustos Salı

17:00 MKE Ankaragücü - Konyaspor

17:00 Medipol Başakşehir - Kasımpaşa

17:00 Fenerbahçe - Ümraniyespor

2. HAFTA

13 Ağustos Cumartesi

17:00 Trabzonspor - Atakaş HAtayspor

14 Ağustos Pazar

17:00 Adana Demirspor - Demir Grup Sivasspor

17:00 Yukatel Kayserispor - İstanbulspor

17:00 Galatasaray - Giresunspor

15 Ağustos Pazartesi

17:00 Ümraniyespor - Fraport TAV Antalyaspor

17:00 Gaziantep FK - MKE Ankaragücü

17:00 Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş

16 Ağustos Salı

17:00 Konyaspor - Medipol Başakşehir

17:00 Kasımpaşa - Fenerbahçe



