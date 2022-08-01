TFF Rezerv Lig'in ilk iki hafta programını resmen açıkladı! İşte açılış maçı...

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından bu sezon hayata geçirilen Rezerv Lig'de ilk iki haftanın maç programı açıklandı.
İşte TFF'den yapılan açıklamaya göre ilk iki haftanın programı:
1. HAFTA
6 Ağustos Cumartesi
17:00 İstanbulspor - Trabzonspor
7 Ağustos Pazar
17:00 Demir Grup Sivasspor - Gaziantep FK
17:00 Beşiktaş - Yukatel Kayserispor
8 Ağustos Pazartesi
17:00 VavaCars Fatih Karagümrük - Aytemiz Alanyaspor
17:00 Giresunspor - Adana Demirspor,
17:00 Fraport TAV Antalyaspor - Galatasaray
9 Ağustos Salı
17:00 MKE Ankaragücü - Konyaspor
17:00 Medipol Başakşehir - Kasımpaşa
17:00 Fenerbahçe - Ümraniyespor
2. HAFTA
13 Ağustos Cumartesi
17:00 Trabzonspor - Atakaş HAtayspor
14 Ağustos Pazar
17:00 Adana Demirspor - Demir Grup Sivasspor
17:00 Yukatel Kayserispor - İstanbulspor
17:00 Galatasaray - Giresunspor
15 Ağustos Pazartesi
17:00 Ümraniyespor - Fraport TAV Antalyaspor
17:00 Gaziantep FK - MKE Ankaragücü
17:00 Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş
16 Ağustos Salı
17:00 Konyaspor - Medipol Başakşehir
17:00 Kasımpaşa - Fenerbahçe
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