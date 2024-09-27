TFF, Serhat Akın için geçmiş olsun mesajı yayımladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Beykoz'da silahlı saldırı sonucu yaralanan eski milli futbolcu Serhat Akın için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajda şu ifadelere yer verildi:

"A Milli Takımı'mızın eski oyuncusu Serhat Akın'ın uğradığı silahlı saldırı sonucu ayağından yaralandığını üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, hastanede tedavi altına alınan Serhat Akın'a geçmiş olsun dileklerimizi ileterek, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."