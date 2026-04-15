TFF son kararını açıkladı kulüplere bildirildi! İşte yeni sezonda yabancı kuralı

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı nefes kesmeye devam ederken Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yabancı kuralıyla ilgili bir karar geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu, gelecek sezonun yabancı kuralı hakkında kulüplere bilgilendirmede bulundu.

UYGULAMA DEVAM EDECEK

Yapılan bilgilendirmede Süper Lig'de yer alan 18 kulübün de ortak talebi sonrası bu sezonki 12+2'nin, gelecek sezon da devam edeceği öğrenildi.

TAKIMLARA BİLDİRİLDİ

Türkiye Futbol Federasyonu'nun, söz konusu kararı Süper Lig'de mücadele eden kulüplere ilettiği aktarıldı.

NE YAPILACAKTI?

Daha önce alınan kararda gelecek sezon ise bu 12+2 olan kural, 10+4 olarak (4'ü 2004 ve üstü doğumlu) güncellenmesi bekleniyordu.