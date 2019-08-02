SPOR

TFF Süper Kupa biletleri satışa çıktı

FUTBOL HABERLERİ  | 02.08.2019 11:23 | Son Güncelleme

Galatasaray ile Akhisarspor arasında 7 Ağustos Çarşamba günü saat 20.45'te Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanacak TFF Süper Kupa karşılaşmasının biletleri satışa çıktı.

TFF Süper Kupa biletleri satışa çıktı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, Süper Kupa maçı biletlerinin bugün saat 11.00'de, Passolig üzerinden satışa sunulduğu belirtildi. Açıklamada, Akhisarspor taraftarlarına Kapalı ve Kuzey tribünler; Galatasaray taraftarları için ise Maraton ve Güney tribünlerin tahsis edildiği bildirildi. Karşılaşma için sadece e-bilet satışı yapılacağı, kişi başı bilet satın alma limitinin 3 adet olarak belirlendiği kaydedildi.

BİLET FİYATLARI ŞÖYLE:

Akhisarspor tribünleri: Kapalı Tribün: 100 TL, Kuzey Tribün: 50 TL; Galatasaray tribünleri: Maraton Tribünü: 100 TL, Güney Tribünü: 50 TL.

PARTNEROsmanlı'da uygulanmış ilginç yasaklarOsmanlı'da uygulanmış ilginç yasaklar
Volkan Şen yeni takımını bulduVolkan Şen yeni takımını buldu
F.Bahçe üçüncülük için sahada!F.Bahçe üçüncülük için sahada!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray akhisarspor Ankara Eryaman Stadyumu tff süper kupa

En Çok Okunan Haberler

İSKİ üst yönetiminde toplu istifa!

İSKİ üst yönetiminde toplu istifa!

İYİ Partili Türkkan: Kasım'da seçime hazırlanın

İYİ Partili Türkkan: Kasım'da seçime hazırlanın

Yeni Malatya'dan tarihi galibiyet

Yeni Malatya'dan tarihi galibiyet

Kulüp rekorunu kıran transfer

Kulüp rekorunu kıran transfer

G.Saray'a transferde kötü haber

G.Saray'a transferde kötü haber

Dış basından Falcao iddiası!

Dış basından Falcao iddiası!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

UEFA gelecek vadeden yıldızları açıkladı

UEFA gelecek vadeden yıldızları açıkladı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Transferde bir bomba daha patladı

Transferde bir bomba daha patladı

Ünlü futbol adamından sert sözler! 'Bütün yöneticiler yıllarca para çaldı'

Ünlü futbol adamından sert sözler! 'Bütün yöneticiler yıllarca para çaldı'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TFF Süper Kupa biletleri satışa çıktı

TFF Süper Kupa biletleri satışa çıktı

Volkan Şen, Adana Demirspor'a transfer oldu

Volkan Şen yeni takımını buldu

Real Madrid Fenerbahçe maçı canlı izle (D-Smart, Alternatif Kanallar)

F.Bahçe üçüncülük için sahada!

Giray Bulak: Transfer ihtiyacımız var

Transfer ihtiyacımız var

Manchester United ve Juventus'tan Lukaku-Dybala takası

Dünya bu takası konuşuyor

Real Madrid 0 - 1 Tottenham

Audi Cup'ta ilk finalist belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.