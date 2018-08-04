TFF Süper Kupa maçı: Galatasaray - Akhisar Bld maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray - Akhisar maçı ile Süper Kupa sahibini bulacak. TFF Süper Kupa adıyla bu sene 12. kez düzenleniyor. Süper Lig şampiyonu (Galatasaray) ile Türkiye Kupas şampiyonunu (Akhisar Belediye spor) karşı karşıya getiren Süper Kupa, yeni sezon öncesi takımlar açısından büyük önem taşıyor. Galatasaray, Süper Kupa adını aldıktan sonra bu organizasyonda beş kez mutlu sona erişti. Akhisar Bld ise ilk defa Süper Kupa maçına çıkıyor. Peki Galatasaray - Akhisar Bld maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Akhisarspor'un 5 Ağustos Pazar günü Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda karşı karşıya geleceği TFF Süper Kupa maçında hakem Cüneyt Çakır'ın düdük çalacak. Müsabakada Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun'un yapacağı, dördüncü hakemin ise Ümit Öztürk olacak. Galatasaray - Akhisar maçı 20.45'te başlayacak. Maç atv'den canlı olarak yayınlanacak.
Türkiye Süper Kupası, Türkiye'de yeni sezon başlamadan önce Süper Lig şampiyonu ile Türkiye Kupası şampiyonu takımların arasında oynanan futbol organizasyonudur. 1966 yılında Cumhurbaşkanlığı Kupası ismiyle oynanmaya başlanan organizasyon, 1998 yılında ara verilene kadar kesintisiz olarak her yıl düzenlendi. 15 Mayıs 1998 tarihinde son oynanan Galatasaray - Beşiktaş finalinden sonra kaldırıldıktan sonra 2006 yılından itibaren Türkiye Süper Kupası ismiyle tekrar organize edilmeye başlandı. Süper Kupa, yeniden düzenlenmeye başlandıktan sonra ilk olarak 2006 yılında oynandı. Süper Lig şampiyonu ile Türkiye Kupası şampiyonu arasında oynanan organizasyon, iki kupayı da aynı takımın kazanması durumunda Süper Lig şampiyonu takım ile Türkiye Kupası'nı kaybeden finalist takım arasında oynanır. Bunun ilk örneği 2009 yılında yaşandı.
Galatasaray 23 kere mücadele ettiği organizasyonda elde ettiği 15 şampiyonluk ile en başarılı takım konumundadır.
Türkiye Ligi Şampiyonu ile Türkiye Kupası şampiyonunu karşı karşıya getiren ve Süper Kupa adıyla 2006 yılından bu yana düzenlenen organizasyonun bu yıl on ikincisi düzenlenecek. Süper Kupa organizasyonunda 7 kez mücadele veren Galatasaray bundan önce beş defa şampiyon olarak bu kupayı en fazla kazanan takım olurken, Akhisarspor ilk defa TFF Süper Kupa mücadelesinde yer alacak.
GALATASARAY'DA İLK RESMİ MAÇ HEYECANI!
Onyekuru ve Muğdat'ın ilk resmi maçı olacak. Yeni transferler Henry Onyekuru ve Muğdat Çelik, teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi durumunda ilk kez resmi maçta Galatasaray forması giyecek.
Onyekuru, sarı-kırmızılı takımda forma giydiği 4 hazırlık maçında 2 gol atarken, Muğdat Çelik de çıktığı 6 hazırlık müsabakasında bir kez ağları havalandırdı.
SÜPER KUPA'DA VAR SİSTEMİ DENENECEK!
Öte yandan, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda uygulamaya başlanan Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi, TFF Süper Kupa maçında da kullanılacak.
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