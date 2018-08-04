TFF Süper Kupa maçı: Galatasaray - Akhisar Bld maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray - Akhisar maçı ile Süper Kupa sahibini bulacak. TFF Süper Kupa adıyla bu sene 12. kez düzenleniyor. Süper Lig şampiyonu (Galatasaray) ile Türkiye Kupas şampiyonunu (Akhisar Belediye spor) karşı karşıya getiren Süper Kupa, yeni sezon öncesi takımlar açısından büyük önem taşıyor. Galatasaray, Süper Kupa adını aldıktan sonra bu organizasyonda beş kez mutlu sona erişti. Akhisar Bld ise ilk defa Süper Kupa maçına çıkıyor. Peki Galatasaray - Akhisar Bld maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GALATASARAY - AKHİSAR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Akhisarspor'un 5 Ağustos Pazar günü Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda karşı karşıya geleceği TFF Süper Kupa maçında hakem Cüneyt Çakır'ın düdük çalacak. Müsabakada Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun'un yapacağı, dördüncü hakemin ise Ümit Öztürk olacak. Galatasaray - Akhisar maçı 20.45'te başlayacak. Maç atv'den canlı olarak yayınlanacak.

TFF SÜPER KUPA TARİHÇESİ

Türkiye Süper Kupası, Türkiye'de yeni sezon başlamadan önce Süper Lig şampiyonu ile Türkiye Kupası şampiyonu takımların arasında oynanan futbol organizasyonudur. 1966 yılında Cumhurbaşkanlığı Kupası ismiyle oynanmaya başlanan organizasyon, 1998 yılında ara verilene kadar kesintisiz olarak her yıl düzenlendi. 15 Mayıs 1998 tarihinde son oynanan Galatasaray - Beşiktaş finalinden sonra kaldırıldıktan sonra 2006 yılından itibaren Türkiye Süper Kupası ismiyle tekrar organize edilmeye başlandı. Süper Kupa, yeniden düzenlenmeye başlandıktan sonra ilk olarak 2006 yılında oynandı. Süper Lig şampiyonu ile Türkiye Kupası şampiyonu arasında oynanan organizasyon, iki kupayı da aynı takımın kazanması durumunda Süper Lig şampiyonu takım ile Türkiye Kupası'nı kaybeden finalist takım arasında oynanır. Bunun ilk örneği 2009 yılında yaşandı.