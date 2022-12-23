SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. TFF Süper Lig ekiplerinden Kayserispor ile 1. Lig'den 4 ve 2. Lig'den 5 takıma üçer puan silme cezası verdi!

TFF Süper Lig ekiplerinden Kayserispor ile 1. Lig'den 4 ve 2. Lig'den 5 takıma üçer puan silme cezası verdi!

23.12.2022 21:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SON DAKİKA: TFF Kulüp Lisans Kurulu, eksikliklerini tamamlayamayan Süper Lig ekiplerinden Kayserispor ile 1. Lig'den 4 ve 2. Lig'den 5 takıma üçer puan silme cezası verdi.

TFF Süper Lig ekiplerinden Kayserispor ile 1. Lig'den 4 ve 2. Lig'den 5 takıma üçer puan silme cezası verdi!

TFF'nin Türk kulüplerine verdiği lisans süresi doldu. TFF'den yapılan açıklamada aralarında Süper Lig kulüplerinin de bulunduğu 10 kulübe 2022-23 sezonu için zorunlu olan lisanslarını çıkarmadığı gerekçesiyle, TFF tarafından cezaya çarptırıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu, eksikliklerini tamamlayamayan Süper Lig ekiplerinden Kayserispor ile 1. Lig'den 4 ve 2. Lig'den 5 takıma üçer puan silme cezası verdi.

Puan silme cezası alan kulüpler:

-Kayserispor
-Denizlispor
-Altay
-BB Erzurumspor
-Yeni Malatyaspor
-Bayburt Özel İdare
-Balıkesirspor
-Menemen FK
-Serik Belediyespor
-Somaspor

TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE:

"Verilen süreler içerisinde eksikliklerini tamamlayamayan; Spor Toto Süper Lig' den Yukatel Kayserispor, Spor Toto 1. Lig'den Altaş Denizlispor, Altay, Erzurumspor FK ve Yeni Malatyaspor, TFF 2. Lig'den Bayburt Özel İdare Spor, Baynet İnşaat Balıkesirspor, Menemen Futbol Kulübü, Serik Belediyespor ve Somaspor kulüplerine 3 puan tenzili cezası verdi."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İsimleri ortaya çıkan kulüpler puan silme cezası almak üzere...İsimleri ortaya çıkan kulüpler puan silme cezası almak üzere...
Cristiano Ronaldo açıklaması geldi! İlk kez bu kadar net konuştuCristiano Ronaldo açıklaması geldi! İlk kez bu kadar net konuştu
''Bu pisliğin burada ne işi var'' iddialarına Icardi'den çok net yanıt''Bu pisliğin burada ne işi var'' iddialarına Icardi'den çok net yanıt
Anahtar Kelimeler:
Ceza son dakika Süper Lig spor toto tff 10 ak spor tot süper li spor to ekipleri yapılan açıklama

En Çok Okunan Haberler

Restoranın olduğu iskele çöktü, müşteriler denize düştü!

Restoranın olduğu iskele çöktü, müşteriler denize düştü!

Asgari ücret zammı sonrası flaş açıklama!

Asgari ücret zammı sonrası flaş açıklama!

Cristiano Ronaldo ''Evet'' dedi, Fenerbahçe taraftarı bayram etti!

Cristiano Ronaldo ''Evet'' dedi, Fenerbahçe taraftarı bayram etti!

Derbiye saatler kala oldu! Kadroya alınmadılar

Derbiye saatler kala oldu! Kadroya alınmadılar

Yıldız oyuncuyu milli takıma davet etti! Kuntz aldığı yanıtla dondu kaldı

Yıldız oyuncuyu milli takıma davet etti! Kuntz aldığı yanıtla dondu kaldı

Abramoviç'in hayali Galatasaray'ı satın almak

Abramoviç'in hayali Galatasaray'ı satın almak

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Flaş fırsat: Nespresso kahve makinesinde 345 TL indirim!

Flaş fırsat: Nespresso kahve makinesinde 345 TL indirim!

24 saat açık çamaşırhane 'seks yuvası oldu! Defalarca...

24 saat açık çamaşırhane 'seks yuvası oldu! Defalarca...

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Bu kokularla çekiciliğin de ötesine geçeceksiniz! İşte yılın en iyi erkek parfümleri

Bu kokularla çekiciliğin de ötesine geçeceksiniz! İşte yılın en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.