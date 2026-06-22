TFF, Süper Lig takımlarının harcama limitlerini açıkladı

TFF'den yapılan açıklamaya göre, ligde son 3 sezonun şampiyonu Galatasaray en fazla harcama limitine sahip takım oldu.
Fenerbahçe ikinci, Beşiktaş ise üçüncü sırada yer aldı.
Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı'na göre kulüplerin harcama limitleri belirtilen gerekçeler ve usullerle, 15 Aralık'a kadar gerçekleştirilecek başvurular ile her iki transfer ve tescil döneminin son günü en geç saat 18.00'a kadar yapılacak müracaat üzerine Kulüp Lisans Kurulu tarafından artırılabilecek.
Süper Lig ekiplerinin yeni sezon harcama limitleri (Türk lirası) şöyle:
Galatasaray: 6.137.773.446
Fenerbahçe: 4.816.196.233
Reeder Samsunspor: 1.039.453.100
Beşiktaş: 3.397.251.589
RAMS Başakşehir: 987.881.703
Eyüpspor: 546.553.433
Trabzonspor: 2.341.275.298
Göztepe: 552.038.071
Çaykur Rizespor: 1.345.252.036
Kasımpaşa: 481.052.381
TÜMOSAN Konyaspor: 1.415.698.662
Corendon Alanyaspor: 669.229.611
Bellona Kayserispor: 940.370.334
Gaziantep FK: 570.028.038
Onvo Antalyaspor: 468.999.111
Kocaelispor: 853.381.305
Gençlerbirliği: 853.381.305
Solwie Energy Fatih Karagümrük: 853.381.305
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