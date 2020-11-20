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TFF Tahkim Kurulu, Elmar Bjarnason’un cezasını onadı

AKHİSAR BELEDİYESPOR HABERLERİ  | 20.11.2020 19:48 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Akihisarspor’un İzlandalı futbolcusu Elmar Bjarnason’a verilen 3 maç ve 13 bin TL para cezasına yapılan itirazı reddetti ve kararı onadı.

TFF Tahkim Kurulu, Elmar Bjarnason’un cezasını onadı

TFF Tahkim Kurulu 20 Kasım 2020 günlü (58) sayılı olağanüstü toplantısında gündemindeki dosyayı inceleyerek aldığı karar şöyle:

Akhisar Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Derneği’nin futbolcusu Theodor Elmar Bjarnason ile ilgili PFDK’nın 12.11.2020 tarihli E.2020-2021/299 - K.2020-2021/382 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Akhisar Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Derneği’nin futbolcusu Theodor Elmar Bjarnason’un ihraç öncesi müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 6 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/2. ve 35/4. maddeleri uyarınca 6 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına, cezaların birleştirilmesi suretiyle Akhisar Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Derneği’nin futbolcusu Theodor Elmar Bjarnason’un toplam 3 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para cezası cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir."


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