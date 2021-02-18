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TFF Tahkim Kurulu, Selçuk Şahin ve Mauricio Lemos'un cezalarını onadı

18.02.2021 22:34 | Son Güncelleme:
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TFF Tahkim Kurulu, Selçuk Şahin ve Mauricio Lemos'un cezalarını onadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu'nun, Fenerbahçe Futbol A Takımı İdari Koordinatörü Selçuk Şahin ile sarı-lacivertli futbolcu Mauricio Lemos'a verilen cezaların onandığı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Futbol A Takımı İdari Koordinatörü Selçuk Şahin ile sarı-lacivertli futbolcu Mauricio Lemos'a verilen cezaları onadı.

TFF'den yapılan açıklamada, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından, Galatasaray ile oynanan derbi maçta hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Selçuk Şahin'e verilen 3 ay hak mahrumiyeti ile 24 bin lira para cezasının oy çokluğu ile onandığı belirtildi.

Sarı-lacivertli futbolcu Mauricio Lemos'a rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü sebebiyle verilen 2 maç men cezasına yapılan itirazın da oy birliğiyle reddedildiği aktarıldı.

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