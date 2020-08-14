SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. TFF tüm ligleri tescil etti

TFF tüm ligleri tescil etti

FUTBOL HABERLERİ  | 14.08.2020 19:46 | Son Güncelleme

14 Ağustos 2020 Cuma 18:33 - Son Güncelleme 14 Ağustos 2020 Cuma 18:59 | Kaynak : TRT SPOR Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2019-2020 sezonu liglerini tescilledi. Böylece Süper Lig'in önümüzdeki sezon 21 takımla oynanacağı kesinleşti.

TFF tüm ligleri tescil etti

TFF'den yapılan açıklamada, yönetim kurulunun, Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig, TFF 3. Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Bölgesel Amatör Lig'den TFF 3. Lig'e yükselen takımların müsabaka sonuçlarının, hakem raporlarındaki sonuçlar ile bu sonuçlar esas alınarak düzenlenen puan cetvellerine göre, futbol müsabaka talimatının 26. maddesi hükmü gereğince tesciline karar verdiği belirtildi.

Süper Lig'de Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor şampiyon olurken, TFF Yönetim Kurulunun 29 Temmuz 2020 tarih ve 44 sayılı kararına istinaden, 2019-2020 sezonunda Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de küme düşmenin uygulanmamasına karar verildiği kaydedildi.

TFF 1. Lig'de Hatayspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor doğrudan, Fatih Karagümrük ise play-off'tan Süper Lig'e yükseldi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 1. sırada yer alan Yılport Samsunspor ve TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 1. sırada yer alan Bandırmaspor ile tarafsız sahada tek maç eleme usulüne göre oynanan play-off müsabakaları sonucunda başarılı olan Tuzlaspor, TFF 1. Lig'e çıktı.

TFF 3. Lig'de ise 1. Grup'ta ilk sırada yer alan Serik Belediyespor, 2. Grup'ta 1. sırada yer alan Kocaelispor ve 3. Grup'ta 1. sırada yer alan Karacabey Belediyespor ile tarafsız sahada tek maç eleme usulüne göre oynanan grup içi play-off müsabakaları sonucunda başarılı olan Anagold 24Erzincanspor, Turgutluspor ve Pazarspor takımları, TFF 2. Lig'e yükseldi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
G.Saray ve Trabzon'da koronavirüs şokuG.Saray ve Trabzon'da koronavirüs şoku
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Reuters: Türk ve Yunan savaş gemileri arasında "küçük bir kaza" yaşandı
Reuters: Türk ve Yunan savaş gemileri arasında "küçük bir kaza" yaşandı
En yakın arkadaşının eşi tarafından aylarca izlenmiş!
En yakın arkadaşının eşi tarafından aylarca izlenmiş!
Vedat Muriqi Lazio'yu açıkladı
Vedat Muriqi Lazio'yu açıkladı
Jordi Cruyff Çin ekibinin başına geçti
Jordi Cruyff Çin ekibinin başına geçti
G.Saray ve Trabzon'da koronavirüs şoku
G.Saray ve Trabzon'da koronavirüs şoku
Muslera'nın yerine o geliyor
Muslera'nın yerine o geliyor
Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Havuz başında üstsüz fotoğrafını paylaştı...
Havuz başında üstsüz fotoğrafını paylaştı...
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Altay'da Koşukavak ile yollar ayrıldı
Altay'da Koşukavak ile yollar ayrıldı
G.Saray'da yetişti, '6' işaretiyle çıldırttı!
G.Saray'da yetişti, '6' işaretiyle çıldırttı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın

Diğer Haberler

TFF tüm ligleri tescil etti
TFF tüm ligleri tescil etti
Galatasaray ve Trabzonspor'a koronavirüs şoku
G.Saray ve Trabzon'da koronavirüs şoku
İsviçreli Stephan Lichtsteiner futbolu bıraktı
Futbol hayatını noktaladı
UEFA, Kosova ekibi Drita'yı hükmen mağlup ilan etti
UEFA'dan hükmen mağlubiyet kararı
Güzel spiker Diletta Leotta su altında yaptığı kıvrak hareketleriyle mest etti
Yaptığı paylaşımla takipçilerini yine büyüledi...
Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, ikinci kez Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı'na seçildi
Mehmet Sepil, ikinci kez Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı'na seçildi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.