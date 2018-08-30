TFF ve 3 büyüklerden 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlaması

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, MKE Ankaragücü ile Gençlerbirliği 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla resmi internet sitelerinde kutlama mesajı yayımladı. İşte kulüplerin 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle yayınladıkları mesajlar... TFF: GURUR VE İFTİHAR GÜNÜ Türkiye Futbol Federasyonu 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle şu mesajı paylaştı: "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının, istiklal mücadelesini Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile taçlandırarak vatan topraklarımızı düşman işgalinden kurtarışının yıl dönümü, birlik ve beraberlik destanı yazan ulusumuzun onur, gurur ve iftihar günüdür. Aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlarken, büyük zaferin 96'ıncı yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını rahmet, şükran ve saygıyla anıyoruz. **GALATASARAY Galatasaray'ın resmi sitesinden 'Galatasaray Spor Kulübü' imzasıyla paylaşılan mesaj şöyle; " Bugün; ulusumuzun birlik ve beraberlik ruhunu tüm dünyaya gösterdiği Büyük Taarruz Zaferi'nin 96. yıldönümü... Galatasaray Spor Kulübü olarak biz de bu büyük zaferin 96. yıldönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını, dünden bugüne tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz."

FENERBAHÇE Fenerbahçe Spor Kulübü de şu mesajla Zafer Bayramı'nı kutladı; "Milletimizin bir ve bütün olma ruhu ile tüm olumsuzluklara karşı koyduğu, vatanımızın düşman işgalinden kurtulduğu 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın, 96. yıldönümü kutlu olsun. Bu mücadelenin başkomutanı Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve vatan uğruna canını veren aziz şehitlerimizi, sonsuz saygı ve rahmetle anıyoruz." BEŞİKTAŞ Beşiktaş kulübünün resmi internet sitesinde yer alan "Başkanımız Fikret Orman'ın 30 Ağustos mesajı" başlıklı mesajda şunlar kaydedildi; "Şanlı Türk tarihinin dönüm noktalarından 30 Ağustos Zaferi'nin 96. yılını kutladığımız bugün; milletimiz için gurur ve iftihar günüdür... İstiklal mücadelemizi başarıya taşıyan, aziz vatan topraklarımızın düşman işgalinden kurtuluşunu simgeleyen 30 Ağustos Zaferi, aynı zamanda milletimizi birleştiren büyük bir zaferdir. 30 Ağustos 1922'de milletimizi zafere ulaştıran birlik-beraberlik ve kardeşlik ruhuydu... 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlarken, milletimizin inanç ve kararlılığının her türlü sorunu çözmeye muktedir olduğunu da hatırlatmak isterim. 30 Ağustos'un övünç kaynağımız olmasını sağlayan En Büyük Beşiktaşlı Ulu Önder Atatürk ve silah arkadaşlarıyla birlikte, şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyorum."