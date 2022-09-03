TFF'ye ateş açan zanlılardan olay itiraf! ''Silahlı da daha sonra...''

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) binasına silahlı saldırıda bulunan failler yakalandı. TFF'deki yönetim kurulu toplantısı sırasında gerçekleştirilen saldırıyı gerçekleştiren 2 kişinin yakalandığı açıklandı. Yapılan silahlı saldırıda TFF binasına 11 atış yapıldığı ve bunlardan 5'inin isabetli olduğu belirtildi. Yakalanan Cüneyt U ve Oğuz G'nin gözaltına alındığı duyuruldu. Saldırıda herhangi bir yaralanmanın söz konusu olmadığı ifade edildi.

"RASTGELE ATEŞ AÇTIM!"

TFF Binasına ateş eden Cüneyt U.: "Rastgele ateş açtım. TFF binası olduğunu bilmiyordum. Silahı da daha sonra sazlığa attım"

Cüneyt U'nun ayrıca sabıkasının da kabarık olduğu ortaya çıktı. (Sabah)

ARAMA BAŞLATILDI

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki binasına gerçekleştirilen silahlı saldırının ardından dalgıç polisler silahı bulmak için derede ve sazlık alanda arama yaptı.

