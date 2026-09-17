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Galatasaray'dan ayrılmıştı! Mauro Icardi'nin yeni adresi şaşırttı

Galatasaray ile yollarını ayırmasının ardından henüz yeni bir kulüple anlaşmayan Mauro Icardi için transfer iddiaları gündemdeki yerini koruyor. İtalyan basınında yer alan son haberlere göre Arjantinli golcünün, Premier Lig'e gidebileceği belirtildi.

Galatasaray'dan ayrılmıştı! Mauro Icardi'nin yeni adresi şaşırttı
Burak Kavuncu

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra henüz yeni bir takımla anlaşmayan Mauro Icardi için transfer iddialarına bir yenisi daha eklendi. İtalyan basını, Arjantinli golcünün Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın gündemine girdiğini ve taraflar arasında temasların başladığını öne sürdü.

LAZIO TRANSFERİ GERÇEKLEŞMEDİ

Galatasaray dan ayrılmıştı! Mauro Icardi nin yeni adresi şaşırttı 1

Icardi'nin adı daha önce Serie A temsilcisi Lazio ile anılmıştı. Ancak taraflar arasındaki temaslardan sonuç çıkmadığı ve Corriere dello Sport'un haberine göre Lazio Teknik Direktörü Gennaro Gattuso'nun transfer için olumlu görüş bildirmediği aktarıldı.

TOTTENHAM'IN GÜNDEMİNE GİRDİ

Galatasaray dan ayrılmıştı! Mauro Icardi nin yeni adresi şaşırttı 2

İtalya'dan Sport Mediaset'in haberine göre Tottenham, hücum hattındaki sorunlara çözüm bulmak amacıyla Mauro Icardi seçeneğini değerlendirmeye başladı. İngiliz ekibinin ligde galibiyet alamadığı sezon başlangıcı ve Liverpool karşısında Lig Kupası'ndan elenmesinin ardından forvet bölgesine takviye arayışına girdiği belirtildi.

Haberde, Lazio ihtimalinin gündemden çıkmasının ardından 33 yaşındaki Icardi'nin Roberto De Zerbi ve Tottenham yönetiminin radarına girdiği ifade edildi. Arjantinli futbolcunun temsilcileri ile İngiliz kulübü arasında transferin şartlarına ilişkin görüşmelerin sürdüğü öne sürüldü.

ICARDI PREMIER LİG'E SICAK BAKIYOR

Galatasaray dan ayrılmıştı! Mauro Icardi nin yeni adresi şaşırttı 3

Daha önce Suudi Arabistan, Katar, Meksika ve İspanya'dan bazı kulüplerin Icardi için nabız yokladığı belirtilirken, yıldız futbolcunun Premier Lig seçeneğine olumlu yaklaştığı aktarıldı. Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra serbest oyuncu konumunda bulunan Icardi'nin şu anda Arjantin'de bireysel antrenörü eşliğinde çalışmalarına devam ettiği kaydedildi.

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Tottenham Hotspur Mauro Icardi galatasaray lazio
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