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Aziz Yıldırım ve Dursun Özbek yıllar sonra aynı karede! Dikkat çeken sohbet

İstanbul'da düzenlenecek 2027 İspanya Süper Kupası'nın tanıtımında üç büyük kulübün başkanı bir araya geldi. Aziz Yıldırım ile Dursun Özbek'in sohbeti dikkat çekti.

Aziz Yıldırım ve Dursun Özbek yıllar sonra aynı karede! Dikkat çeken sohbet
Burak Kavuncu

2027 İspanya Süper Kupası'nın İstanbul'daki tanıtım toplantısı, Türk futbolunun önde gelen isimlerini buluşturdu. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in yan yana gelerek sohbet ettiği anlar kameralara yansıdı.

3 BÜYÜK KULÜBÜN BAŞKANI YAN YANA

Aziz Yıldırım ve Dursun Özbek yıllar sonra aynı karede! Dikkat çeken sohbet 1

İstanbul'un 2-6 Şubat tarihleri arasında ev sahipliği yapacağı 2027 İspanya Süper Kupası'nın tanıtım toplantısında üç büyük kulübün başkanı aynı salonda buluştu. Serdal Adalı, Dursun Özbek ve Aziz Yıldırım, tören öncesinde birbirleriyle selamlaşarak yerlerine geçti.

YILDIRIM VE ÖZBEK'TEN DİKKAT ÇEKEN SOHBET

Aziz Yıldırım ve Dursun Özbek yıllar sonra aynı karede! Dikkat çeken sohbet 2

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki rekabetin öne çıkan isimlerinden Aziz Yıldırım ve Dursun Özbek'in bir süre sohbet etmesi dikkat çekti. İkilinin karşılıklı konuştuğu ve samimi görüntüler verdiği anlar kameralara yansırken, söz konusu kareler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

İSTANBUL'DA İSPANYA SÜPER KUPASI HEYECANI

Aziz Yıldırım ve Dursun Özbek yıllar sonra aynı karede! Dikkat çeken sohbet 3

2027 İspanya Süper Kupası'nın İstanbul'da düzenlenecek olması organizasyona ayrı bir önem kazandırırken, tanıtım toplantısında Türk futbolunun önde gelen yöneticileri de bir araya geldi. Organizasyonun 2-6 Şubat 2027 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilmesi planlanıyor.

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Aziz Yıldırım Dursun Özbek Riva fenerbahçe galatasaray
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