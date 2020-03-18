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TFF yetkilileri toplandı! Süper Lig erteleniyor mu?

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 18.03.2020 17:02 | Son Güncelleme

Dünyayı saran koronavirüs tehlikesi birçok spor organizasyonunun ertelenmesine neden olmuştu. TFF bu konu ile ilgili acil durum toplantısı yapıyor.

TFF yetkilileri toplandı! Süper Lig erteleniyor mu?

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Riva'da bulunan merkezde toplantı halinde. TFF Yönetimi'nin gündeminde liglerin ertelenmesi var. Korona virüsle mücadele eşgüdüm toplantısının ardından kararın açıklanması bekleniyor.

GALATASARAY ANTRENMANINI İPTAL ETMİŞTİ

Galatasaray'da Fatih Terim, bu akşam yapılacak antrenmanı iptal etti. Sarı kırmızılılar, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde yapılan toplantıdan çıkacak sonucu bekliyor.

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
#ERTELENMEMELİ
Fatih hoca erken haber almış ligin ertelenecegini öğrenmiş ancak doğrusu da bu zaten ligler ve spor müsabakaları da ertelenmeli!!!
Biz çalışıyoruz da onlar niye çalışmıyor onlar insan da biz neyiz
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