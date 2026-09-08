TFF'yi yasa boğan feci kaza! Ebubekir Uçar'ın hayatını kaybettiği anların görüntüleri ortaya çıktı

Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) Güvenlik Birim Sorumlusu olarak görev yapan Ebubekir Uçar'ın hayatını kaybettiği üzücü trafik kazasının detayları netleşmeye başladı. Spor camiasını yasa boğan acı olayın ardından, kazanın nasıl gerçekleştiğini gözler önüne seren güvenlik kamerası görüntüleri yayınlandı.

KAHREDEN ANLAR KAMERADA

Ortaya çıkan güvenlik kamerası kayıtlarında, feci kazanın şiddeti tüm çıplaklığıyla gözler önüne serildi. Görüntülerde, Ebubekir Uçar'ın kullandığı otomobilin seyir halindeyken kontrolden çıkarak savrulduğu ve yolda defalarca takla attığı anlar saniye saniye kaydedildi. Aracın hurdaya döndüğü kazanın oluş şekli, olayın vehametini bir kez daha ortaya koydu.

TFF CAMİASI YASTA

TFF çatısı altında Güvenlik Birim Sorumlusu sıfatıyla uzun süredir önemli görevler üstlenen ve futbol maçlarındaki güvenlik organizasyonlarında mesai harcayan Uçar'ın vefatı, federasyon yetkilileri ve çalışma arkadaşları arasında büyük bir üzüntüyle karşılandı. Kaza anına ait korkunç görüntülerin ortaya çıkması, camiadaki acıyı daha da derinleştirdi.