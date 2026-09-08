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Trabzonspor'dan Vitor Pereira hamlesi! Bu hafta açıklanacak

Fatih Tekke ile yollarını ayırdıktan sonra çıktığı ilk maçta 5-0'lık galibiyet alan Trabzonspor'da teknik direktör arayışları hız kazandı. Yabancı hocaya odaklanan bordo-mavililerde Başkan Ertuğrul Doğan'ın, Fenerbahçe'nin eski çalıştırıcısı Vitor Pereira ile bizzat temas kurduğu öğrenildi.

Trabzonspor'dan Vitor Pereira hamlesi! Bu hafta açıklanacak
Emre Şen

Fatih Tekke ile yolların ayrılmasının ardından sahaya antrenör Hüseyin Cimşir yönetiminde çıkan ve 5-0'lık görkemli bir galibiyete imza atan Trabzonspor, teknik direktör arayışlarında hız kesmiyor. Alınan farklı galibiyete rağmen planlamasını değiştirmeyen bordo-mavili yönetim, yeni hocasını kısa süre içinde takımın başına getirmek için yoğun bir mesai harcıyor.

BAŞKAN ERTUĞRUL DOĞAN'DAN PEREIRA HAMLESİ

Trabzonspor dan Vitor Pereira hamlesi! Bu hafta açıklanacak 1

Daha önce yaptığı açıklamalarda önceliklerinin yabancı teknik adamlar olduğunu işaret eden Başkan Ertuğrul Doğan, Karadeniz ekibi için geniş bir aday havuzu oluşturdu. Listenin ilk sırasında ise Türkiye Ligi'ni yakından tanıyan ve daha önce Fenerbahçe'yi iki farklı dönemde çalıştıran Portekizli teknik adam Vitor Pereira yer alıyor. Başkan Doğan'ın, tecrübeli çalıştırıcı ile bizzat temas kurduğu ve ilk görüşmelerin başladığı öğrenildi.

YENİ HOCA BU HAFTA AÇIKLANACAK

Trabzonspor dan Vitor Pereira hamlesi! Bu hafta açıklanacak 2

Bordo-mavili yönetim, listedeki diğer yabancı adaylarla da temaslarını eş zamanlı olarak sürdürüyor. Ancak önceliği Vitor Pereira'ya veren Trabzonspor, Portekizli hocayla maddi ve sportif şartlarda anlaşma sağlanması halinde süreci hızla resmiyete dökmek istiyor. Karadeniz devinin yeni teknik direktörünü bu hafta içerisinde, en geç hafta sonuna kadar resmen açıklaması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Vitor Pereira
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