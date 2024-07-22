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TFF Yönetim Kurulu Toplantısı sona erdi! Yabancı sınırı tekrar değişiyor...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
22.07.2024 18:57
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Türkiye Futbol Federasyonu'nda yönetim kurulu toplantısının sona erdi. Tüm kurulların istifa ettiği öğrenilirken yabancı kuralı konusunda da flaş gelişmeler yaşandı. Mevcutta 12 olan yabancı kuralının revize edilerek 14'e çıkarıldığı öğrenildi.

TFF Yönetim Kurulu Toplantısı sona erdi! Yabancı sınırı tekrar değişiyor...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetim kurulu toplantısı sona erdi. Toplantıda birçok gelişme yaşandı ve bunların yanında yabancı sınırı tekrar revize edildi.

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TÜM KURALLAR İSTİFASINI SUNDU

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TFF Başkanının İbrahim Hacıosmanoğlu seçilmesiyle birlikte tüm kurullar istifasını sundu. Hacıosmanoğlu istifa çağrısında, “Buradan federasyonun kurullarına çağrı yapıyorum. Biz oradaysak ona göre hareket edecekler ama etik olanı seçilen başkan ve yönetimin önünü açmak. Buradan kamuoyu adına talebim yarından tezi yok istifalarını makama sunsunlar” demişti.

HAMİT ALTINTOP'UN YERİNE CEYHUN KAZANCI

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A Milli Takım Sorumlusu görevine Hamit Altıntop'un yerine Ceyhun Kazancı getirildi.

YABANCI SAYISI14'E ÇIKARTILDI

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Yapılan toplantıda yabancı sayısının 14'e çıkartıldığı öğrenildi. A Milli Takım teknik direktörlüğü konusunda bir değişikliğin gündeme gelmediği ve Vincenzo Montella ile yola devam edileceği ifade edildi.

MEHMET BÜYÜKEKŞİ DEĞİŞTİRMİŞTİ

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Eski TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi yönetimi tarafından hazırlanan ve bu sezon Süper Lig'de uygulanması planlanan '12 yabancı kuralı' yeni yönetim tarafından kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
tff İbrahim Hacıosmanoğlu
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