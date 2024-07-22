TFF Yönetim Kurulu Toplantısı sona erdi! Yabancı sınırı tekrar değişiyor...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetim kurulu toplantısı sona erdi. Toplantıda birçok gelişme yaşandı ve bunların yanında yabancı sınırı tekrar revize edildi.
TFF Başkanının İbrahim Hacıosmanoğlu seçilmesiyle birlikte tüm kurullar istifasını sundu. Hacıosmanoğlu istifa çağrısında, “Buradan federasyonun kurullarına çağrı yapıyorum. Biz oradaysak ona göre hareket edecekler ama etik olanı seçilen başkan ve yönetimin önünü açmak. Buradan kamuoyu adına talebim yarından tezi yok istifalarını makama sunsunlar” demişti.
A Milli Takım Sorumlusu görevine Hamit Altıntop'un yerine Ceyhun Kazancı getirildi.
Yapılan toplantıda yabancı sayısının 14'e çıkartıldığı öğrenildi. A Milli Takım teknik direktörlüğü konusunda bir değişikliğin gündeme gelmediği ve Vincenzo Montella ile yola devam edileceği ifade edildi.
Eski TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi yönetimi tarafından hazırlanan ve bu sezon Süper Lig'de uygulanması planlanan '12 yabancı kuralı' yeni yönetim tarafından kaldırıldı.