TFF Yönetim Kuruluna seçilen Kırklarelispor Kulübü Başkanı Can:

KIRKLARELİ (AA) - TFF Yönetim Kuruluna seçilen 2. Lig ekiplerinden Weecoins Kırklarelispor Kulübü Başkanı Volkan Can, futbolun gelişmesi için çaba harcayacaklarını söyledi.
Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni görevini en iyi şekilde yerine getirmek için çalışacağını söyledi. Gururlu olduğunu ifade eden Can, Büyükekşi'nin önderliğinde ülke futbolunun gelişmesi için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.
Can, 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanlığını görevini de sürdürdüğünü sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz