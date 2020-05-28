SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. TFF Yönetimi Süper Lig kararını verdi

TFF Yönetimi Süper Lig kararını verdi

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 28.05.2020 16:12 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda Süper Lig ile ilgili son kararını verdi.

TFF Yönetimi Süper Lig kararını verdi

Süper Lig'in 2019-20 sezonu daha önce belirlendiği gibi 12 Haziran'da başlayacak.

Süper Lig'de 7 takımın 'küme düşme kaldırılsın' başvurusu reddedilirken Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) belirlenecek takvime göre oynanacak. Maç günleri uygulanacak talimatlar ise TFF tarafından açıklanacak. (DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Vallahi beni alan yaşadı' 'Vallahi beni alan yaşadı'
Ersun Yanal'dan olay sözler: Şampiyon olmaz!Ersun Yanal'dan olay sözler: Şampiyon olmaz!
En güzel Beşiktaş marşlarının sözleriEn güzel Beşiktaş marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çin'den flaş karar! Kabul edildi

Çin'den flaş karar! Kabul edildi

Dünyanın her yerinden Türkiye'ye gelecekler

Dünyanın her yerinden Türkiye'ye gelecekler

Dean Smith'in babası koronavirüsten hayatını kaybetti

Dean Smith'in babası koronavirüsten hayatını kaybetti

Beşiktaşlı yıldıza F.Bahçe kancası

Beşiktaşlı yıldıza F.Bahçe kancası

Falcao'yla ilgili ortaya çıkan gerçek

Falcao'yla ilgili ortaya çıkan gerçek

Fenerbahçe'den Galatasaray'ı çıldırtacak hamle!

Fenerbahçe'den Galatasaray'ı çıldırtacak hamle!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Arda Turan bayramları karıştırdı!

Arda Turan bayramları karıştırdı!

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Sorumluluk artık TFF'ye ait!

Sorumluluk artık TFF'ye ait!

Süper Lig iptal mi oluyor?

Süper Lig iptal mi oluyor?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TFF Yönetimi Süper Lig kararını verdi

TFF Yönetimi Süper Lig kararını verdi

Ersun Yanal'dan şampiyonluk açıklaması

Ersun Yanal'dan olay sözler: Şampiyon olmaz!

Rıdvan Dilmen: 'Garantilemeden şampiyon olunmaz'

Şampiyonluk verilemez...

Tanju Çolak'tan gündem yaratacak Trabzonspor açıklaması

Kaşıyorlar ama neyi kaşıyorlar?

Mehmet Demirkol'dan Süper Lig için flaş öneri: 16 takım olsun

Süper Lig için flaş öneri!

Süper Lig takımlarına yayıncı kuruluştan şok!

Süper Lig takımlarına yayıncı kuruluştan şok!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.