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TFF'nin eski yöneticisi Mustafa Hacıkerimoğlu, basınla bir araya geldi:

28.06.2022 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Camianın emrindeyim, öyle olmaya devam edeceğim"

TFF'nin eski yöneticisi Mustafa Hacıkerimoğlu, basınla bir araya geldi:

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) eski yönetim kurulu üyesi Mustafa Hacıkerimoğlu, camianın emrinde olduğunu ve olmaya devam edeceğini söyledi.

Trabzonspor Kulübünün istemesine rağmen TFF Başkanlığı'na seçilen Mehmet Büyükekşi'nin listesinde yer almayan Hacıkerimoğlu, Trabzon'da bir otelde basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulundu.

Hacıkerimoğlu, basınla 3 yıl önce de bir araya geldiğini belirterek, "TFF'deki görevim süresince tüm spor camiası için adalet aramakta ısrarcı olacağımı söylemiştim. Adalet, masumiyeti aramaktır. Ben de bunu yapmaya çalıştım ve bundan rahatsız olanlar oldu." dedi.

Kulüplerin, camiaların kendi başarılarıyla beslendiğini ifade eden Hacıkerimoğlu, "Kulüpler, taraftarlarını başarıyla ellerinde tutabiliyorlar. Türk futbolunda özellikle İstanbul kanadının futbolda hakimiyet kurma konusundaki çok uzun yıllardır çabası, gayreti zaten her zaman sonuç da vermiştir. Trabzonspor'un çok uzun yıllar şampiyon olamayışının sebeplerini benden daha iyi biliyorsunuz." diye konuştu.

Hacıkerimoğlu, dört büyük kulübe futbolda adalet sağlanması konusunda uzlaşma çağrısı yaparak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Görevde bulunduğum sürede yönetim kurulu toplantısı dışında TFF'de hiçbir toplantıya katılmadım. Bir kere Kulüpler Birliği toplantısına katıldım. Orada dört büyük kulüp başkanına 'Türk futbolunda dört büyük kulüp gerçekten adalet istiyor mu?' diye söyledim. Burada da söylüyorum. Gerçekten adalet istiyorlar mı? Yoksa Anadolu'daki Kayseri'yle, Sivas'la, Erzurum'la, Anadolu'daki herhangi bir takımla maç oynamaya korkuyorlar mı? Neyin önlemini alıyorlar, neyin kavgasını veriyorlar sürekli? Adalet istiyorlarsa onların önünde durabilecek bir güç var mı? Türk futbolunun yüzde 78'ini temsil eden dört büyük kulüp bir masada bir adalet metni yazıp uzlaşabilir."

Mustafa Hacıkerimoğlu, 2019-2020 sezonunda Alanyaspor-Trabzonspor maçında yaşanan saha olaylarına değinerek, şunları kaydetti:

"Türk futbolunda adalet sorunu var. Herkesin kendine çekmek istediği bir güç var Futbol Federasyonunda. Trabzonspor'un Alanyaspor maçında ceza almamasını İstanbul kanadı spor programlarında çok konuştu. Emin olun ki o konunun mağdurudur Trabzonspor. Futbol Federasyonundaki malum yapılar, Trabzonspor'a ceza vermeyerek o konuyu kapatmıştır. Futbol Federasyonundaki adalet mekanizmasının doğru işlemediğini Kulüpler Birliği toplantısında da söyledim. Sürekli disiplin, tahkim kurulu gibi kurulların değişmesinde çözüm arayan Futbol Federasyonu aslında işin temeline inmeyip arızanın sebebini sorgulamayıp çözüm aramamaktadır. Futbol Federasyonundaki mahkemeler var olan, bilindik bizim sivil hayattaki mahkemeler gibidir. Eğer karakolda ilgili komiser, polis doğru tutanak tutmazsa savcı doğru mütalaa yazamaz, mahkeme doğru yargılama yapamaz."

Temsilciler Kurulunun TFF'nin en büyük sorunlarından birisi olduğunu iddia eden Hacıkerimoğlu, "Temsilciler Kurulu hiçbir maçta doğru tutanak tutmadığı için mahkemeler doğru yargılama yapamıyor. Onların önüne koyduğun bir evrak üzerinden yargılama yapıyorlar. Aynısı bizim Trabzonspor-Alanyaspor maçında olmuştur. Ne zaman ki ben bu konuya müdahil oldum, kendim bir savunma yazdım, verdim. Bunun üzerine temsilcilerden yeniden ek tutanak, yayıncı kuruluş kayıtlarını istediler. Benim söylediğim doğru çıkınca temsilcileri görevden aldılar. Yapılacak olan çok basit bir işlem. Soyunma odası koridoruna, protokol tribününe ses ve görüntü alan kamera koyup doğru tutanak tutulup tutulmadığını tespit edebilirsin." diye konuştu.

Hacıkerimoğlu, görevde bulunduğu süre içerisinde Trabzonspor'un haksız bir şey istemediğini de kaydederek, "Trabzonsporluların akrabalık bağlarını biraz daha sıkılaştırması lazım. Trabzonspor'un şampiyonluğu birilerini rahatsız ediyor. Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarında Trabzonsporluların bir akraba olduğu ispatlanmıştır. Camianın emrindeyim, öyle olmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Futbolda Anadolu kulüplerinin mağdur olduğunu savunan Hacıkerimoğlu, "Adalet istiyorlarsa bir yerden başlamalılar. Anadolu kulüpleri mağdurdur. Trabzonspor, Anadolu kulübü olarak mağdurdur ama büyükler olarak masadadır. Bunu artık kabul etsinler. Trabzon'la yatıp Trabzon'la kalkanlara bu konuyu gözden geçirmelerini rica ediyorum." diye konuştu.

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