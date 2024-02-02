TFMD Yılın Basın Fotoğrafları 2024 Ödülleri sahiplerini buldu

TFMD'nin yazılı açıklamasına göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen ödül törenine, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve davetliler katıldı.

Yarışmada, "Yılın Basın Fotoğrafı ve Deprem Fotoğrafı Ödülü"nde birinciliğe AFP Foto Muhabiri Adem Altan, "Deprem Şehitleri Özel Ödülü"ne AP Foto Muhabiri Emrah Gürel, "Mustafa Pekcan Özel Ödülü"ne İhlas Haber Ajansından Yunus Dalgıç, "Rafet Hüner Özel Ödülü"ne EPA Foto Muhabiri Erdem Şahin, "TFMD Özel Ödülü"ne Reuters'tan Sertaç Kayar değer görüldü.

Milliyet Gazetesi Foto Muhabiri Uğur Yıldırım ise yarışmada, "Yılın Deprem Seri Fotoğrafı", "Yılın Doğa ve Çevre Fotoğrafı" birincilikleri ile "Sosyal Gelişim ve Dayanışma Derneği (SGDD-ASAM) Özel Ödülü'nü kazandı.

Her yıl usta bir ismin layık görüldüğü "TFMD Yaşam Boyu Onur Ödülü" bu yıl Mustafa Bozdemir'e verildi. Bozdemir, 1983'te Erzurum'da 7,1 büyüklüğündeki depremin ardından Koyunören köyünde çektiği fotoğrafla 1984 yılında dünyanın en önemli basın fotoğrafçılığı ödülü sayılan World Press Photo Ödülü'nü kazanarak, bu ödülü alan ilk Türk olmuştu.

