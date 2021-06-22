MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Kültür Sanat
  4. The Batman filmi ne zaman çıkacak? Batman'ın vizyon tarihi belli oldu mu?

The Batman filmi ne zaman çıkacak? Batman'ın vizyon tarihi belli oldu mu?

22.06.2021 01:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerikan'ın yarattığı süper kahramanların başında gelen Batman serisinin yeni filmi 'The Batman'ın vizyon tarihi belli oldu. Gotham City'nin koruyucusu haline gelen yarasa adam Batman, yıllar sonra yeni film ile sinema severlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Peki The Batman filmi ne zaman çıkacak? Detaylar haberimizde...

The Batman filmi ne zaman çıkacak? Batman'ın vizyon tarihi belli oldu mu?

DC Films imzası taşıyan 'The Batman' filminin vizyon tarihi sinema tutkunları tarafından merak konusu oldu. Geçtiğimiz yıl dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi nedeniyle çekimlerine ara verilen film, sonunda çekimlerini sonlandırdı. Çekimleri sona eren popüler filmin vizyon tarihi araştırılmaya başlandı. Peki The Batman filmi ne zaman vizyona girecek? İşte ayrıntılar...

THE BATMAN FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Yönetmen koltuğunda Matt Reeves'in yer aldığı 'The Batman' filminin çekimleri sona erdi. Geçtiğimiz yıl sinema severler ile buluşması beklenen film kovid-19 salgını nedeniyle çekimlerini ertelemek durumunda kalmıştı. Sevilen serisinin yeni filmi 'The Batman', 4 Mart 2022 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nde gösterime girmesi planlanıyor. Öte yandan süper kahraman filmlerinin başında yer alan Batman serisi, HBO Max'ta yayınlanacak bir spin-off dizisi geliştirilirken iki devam filminin çekileceği de planlanıyor.

The Batman filmi ne zaman çıkacak? Batman'ın vizyon tarihi belli oldu mu?

THE BATMAN FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Sevilen serinin tekli filmi 'The Batman'ın konusu Batman'ın kendisini ve hayatını sorgulamak üzerine kuruludur. Batman, Gotham City'nin başına bela olan yozlaşmanın kendi ailesiyle nasıl bağlantılı olabileceğini araştırırken bulmacacı olarak bilinen seri katille çatışmaya girer.
The Batman filmi ne zaman çıkacak? Batman'ın vizyon tarihi belli oldu mu?

THE BATMAN FİLMİ OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

DC Comics sinema evreninin süper kahramanı olan Batman’ın “The Batman” adını taşıyan tekli filminin kadrosunda Batman rolüne Robert Pattinson hayat verecek. Filmde Pattinson'a eşlik edecek oyuncular ise şu şekilde: Catwoman rolüyle Zoe Kravitz; The Riddler rolüyle Paul Dano ve Jim Gordon rolüyle Jeffrey Wright, Alfred rolüyle Andy Serkis, The Penguin rolüyle Colin Farrell, Carmine Falcone rolüyle John Turturro gibi isimler yer alıyor.

The Batman filmi ne zaman çıkacak? Batman'ın vizyon tarihi belli oldu mu?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Günün her saati şık bir görünüm sunan gömleklerGünün her saati şık bir görünüm sunan gömlekler
İstanbul'da yılan paniği: Kimse evine giremiyor İstanbul'da yılan paniği: Kimse evine giremiyor
Türkiye Eurovision için yeşil ışık yaktı!Türkiye Eurovision için yeşil ışık yaktı!
Anahtar Kelimeler:
Batman (Yarasa Adam)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 1 Temmuz itibarıyla yeni dönem başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 1 Temmuz itibarıyla yeni dönem başlıyor

Kabine toplantısı sonrası müjdeli haber! Süre uzatıldı

Kabine toplantısı sonrası müjdeli haber! Süre uzatıldı

Aleyna'nın annesinden bikinili paylaşım

Aleyna'nın annesinden bikinili paylaşım

Oğlunun sözlerine yorum yağdı

Oğlunun sözlerine yorum yağdı

Güncel koronavirüs verileri açıklandı! İşte son durum

Güncel koronavirüs verileri açıklandı! İşte son durum

Tatilcilerin merak ettiği sorunun cevabı

Tatilcilerin merak ettiği sorunun cevabı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Hande Ataizi’den 21 yaş küçük sevgilisiyle havuzdan olay pozlar

Hande Ataizi’den 21 yaş küçük sevgilisiyle havuzdan olay pozlar

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dadı dizisinin küçük Duygu'su Gökçe Bilgebay şimdi ne yapıyor?

Dadı dizisinin küçük Duygu'su Gökçe Bilgebay şimdi ne yapıyor?

Çıplak görüntülerini satıp para kazanıyor! Şaşırtan itiraf

Çıplak görüntülerini satıp para kazanıyor! Şaşırtan itiraf

Tatilde aşka geldiler! Samimi şekilde yakalandılar

Tatilde aşka geldiler! Samimi şekilde yakalandılar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.