The Batman filmi ne zaman çıkacak? Batman'ın vizyon tarihi belli oldu mu?

DC Films imzası taşıyan 'The Batman' filminin vizyon tarihi sinema tutkunları tarafından merak konusu oldu. Geçtiğimiz yıl dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi nedeniyle çekimlerine ara verilen film, sonunda çekimlerini sonlandırdı. Çekimleri sona eren popüler filmin vizyon tarihi araştırılmaya başlandı. Peki The Batman filmi ne zaman vizyona girecek? İşte ayrıntılar...

THE BATMAN FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Yönetmen koltuğunda Matt Reeves'in yer aldığı 'The Batman' filminin çekimleri sona erdi. Geçtiğimiz yıl sinema severler ile buluşması beklenen film kovid-19 salgını nedeniyle çekimlerini ertelemek durumunda kalmıştı. Sevilen serisinin yeni filmi 'The Batman', 4 Mart 2022 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nde gösterime girmesi planlanıyor. Öte yandan süper kahraman filmlerinin başında yer alan Batman serisi, HBO Max'ta yayınlanacak bir spin-off dizisi geliştirilirken iki devam filminin çekileceği de planlanıyor.

THE BATMAN FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Sevilen serinin tekli filmi 'The Batman'ın konusu Batman'ın kendisini ve hayatını sorgulamak üzerine kuruludur. Batman, Gotham City'nin başına bela olan yozlaşmanın kendi ailesiyle nasıl bağlantılı olabileceğini araştırırken bulmacacı olarak bilinen seri katille çatışmaya girer.



THE BATMAN FİLMİ OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

DC Comics sinema evreninin süper kahramanı olan Batman’ın “The Batman” adını taşıyan tekli filminin kadrosunda Batman rolüne Robert Pattinson hayat verecek. Filmde Pattinson'a eşlik edecek oyuncular ise şu şekilde: Catwoman rolüyle Zoe Kravitz; The Riddler rolüyle Paul Dano ve Jim Gordon rolüyle Jeffrey Wright, Alfred rolüyle Andy Serkis, The Penguin rolüyle Colin Farrell, Carmine Falcone rolüyle John Turturro gibi isimler yer alıyor.



