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The Equalizer setinde büyük şok

10.02.2021 13:58 | Son Güncelleme:
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The Equalizer setinde büyük şok

Queen Latifah’ın başrolünü üstlendiği The Equalizer setinde yapılan rutin Covid-19 testleri sonucunda bir kişinin pozitif çıkması sonucu çekimlere ara verildi.

CBS kanalında yayınlanacak olan The Equalizer dizisinin çekimlerine Covid-19 yüzünden ara verildi. Haberlerde durumun yakından izlendiği ve geçici durdurmanın ne kadar süreceği belli değil. Şimdilik, çekimlere birkaç gün ara verildiği ve prodüksiyon programı buna uyacak şekilde yeniden ara verildiği söyleniyor.

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THE EQUALİZER DİZİSİ HAKKINDA

Dizi, 1985-89 arası yayınlanan aynı isimli suç dramasının modern versiyonu olarak ekrana gelecek. Eski diziden uyarlama 2014 yapımı filmin başrolünde Denzel Washington yer alıyor. Ancak yeni dizinin hikayesi farklı olarak kadın karakter odaklı hazırlanıyor ve başrolde Queen Latifah yer alıyor.

Latifah, olağanüstü yetenekleri ve gizemli bir geçmişi olan, yardım isteyecek kimsesi olmayanlara el uzatan Robyn isimli bir karakteri canlandıracak. Kadroda Chris Noth, Lorraine Toussaint, Tory Kittles, Liza Lapira ve Laya DeLeon Hayes de yer alıyor.

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