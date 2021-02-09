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Herkes Keanu Reeves’den gelecek yanıtı bekliyor! Öyle bir teklif gitti ki...

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 09.02.2021 11:50 | Son Güncelleme:
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Herkes Keanu Reeves’den gelecek yanıtı bekliyor! Öyle bir teklif gitti ki...

Sony, Keanu Reeves’le klasik Örümcek Adam serisinin kötü adamı Avcı Kraven (Kraven the Hunter) solo filmi için görüşmelerde bulunduğunu açıkladı.

Sony, Keanu Reeves'e klasik Örümcek Adam çizgi roman serisinin kötü adamı Avcı Kraven’i (Kraven the Hunter) canlandırması için teklifte bulundu.

Marvel Stüdyosu, 4. aşamanın başlamasıyla çılgınca başarılı Marvel Sinematik Evreni üzerinde çalışmaya devam ederken, Sony Pictures, Sony Pictures Universe of Marvel Characters (SUMC) ile kendi hikayesini oluşturmak için hala çok çalışıyor. 2018'de vizyona giren Venom'un beklenmedik başarısından sonra, önümüzdeki yıllarda büyük bir genişleme planları için şimdiden harekete geçti.

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Gelecekte Sony'nin evreninin MCU ile bir araya gelip gelmeyeceği hâlâ belirsiz, ancak stüdyo ne olursa olsun geleceğini geliştirme konusunda hızlı hareket etmeye devam ediyor.

KEANU REEVES’İN YANITI BEKLENİYOR

İlk adımı da Keanu Reeves’le yaptı. Sony salgına rağmen iki iddialı filmi Morbius ve Venom: Let There Be Carnage'ın 2021 ve 2022'de vizyona girmesi için büyük uğraşlar verdi. Sony'nin Hollywood starı Keanu Reeves'e kendi solo filminde Avcı Kraven rolünü oynaması için resmi bir teklif iletti.

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Matt Tolmach ve Avi Arad'ın yapımcılığını üstlendiği Sony'nin Kraven olarak adlandırdığı proje için ne Keanu Reeves’ten ne de Sony cephesinden herhangi bir basın açıklaması yapılmadı.

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